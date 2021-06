Shazam může slavit, rozpoznal přes 1 miliardu skladeb za měsíc

Pokud jste někdy potřebovali zjistit název právě hrající písničky, velmi pravděpodobně jsou pro tyto účely sáhli po aplikaci Shazam. Jedná se totiž o suverénně nejoblíbenější hudební rozpoznávač posledních let, který je mezi uživateli oblíbený dokonce natolik, že se jej relativně nedávno rozhodl koupit i samotný Apple. A chybu rozhodně neudělal. Služba totiž strmě roste a nyní oslavila další neuvěřitelný milník.

Úspěchem Shazamu se před pár hodinami pochlubil viceprezident Applu v oblasti Apple Music a Beats, Oliver Schusser. Ten se nechal konkrétně slyšet, že aplikace překonala milník miliardy rozpoznaných skladeb za jeden měsíc, což je naprosto neuvěřitelné číslo. Od svého spuštění v roce 2002 pak Shazam rozpoznal více než 50 miliard skladeb, což je neméně impozantní cifra. Pokud by vás pak zajímala nejshazamovanější skladba, je to Dance Monkey od Tones and I.

Už nyní je přitom jasné, že na těchto neuvěřitelných číslech Shazam ani zdaleka neskončí. Apple, pod který od roku 2018 spadá, se jej totiž snaží neustále vylepšovat, díky čemuž se stává čím dál víc využitelný v čím dál více situacích. V iOS 15 například uvolní ShazamKit pro integraci do aplikací třetích stran, díky čemuž tak bude práce se Shazamem přes ně ještě snadnější a rychlejší. Nezapomíná se však samozřejmě ani na Android či počítačové platformy.