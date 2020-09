7 tipů a triků v aplikaci Shazam, které vám pomohou ji využít na maximum

Určitě jste se již nejednou ocitli v situaci, kdy hrála nějaká perfektní písnička, ale vy jste neznali její název. Ještě před pár lety by se jednalo o větší problém. V dnešní moderní době naštěstí máme k dispozici skvělé nástroje, díky kterým dokážeme skladbu v okamžiku identifikovat a například si ji přidat do hudební knihovny. Samozřejmě nejpopulárnějším programem pro tyto účely je Shazam, který byl v roce 2018 odkoupen Applem. V dnešním článku se tedy podíváme na pár tipů, které vám s používáním této aplikace perfektně pomohou.

Neztrácejte čas, použijte Siri

Aplikace Shazam má bezesporu velice snadné ovládání. Jednoduše vám stačí klepnout na jediné tlačítko, nechat Shazam proskenovat aktuálně hrající skladbu a o zbytek se již postará kompletně za vás. Ačkoliv je ovládání skutečně jednoduché, nabízí se i snazší řešení, které je vhodné pro bleskurychlé zjištění aktuálně přehrávané skladby. Jak jsme již zmínili výše, Apple odkoupil Shazam již v roce 2018 – a přesně díky tomu jej dokázal zakomponovat do svých operačních systémů.

Díky tomu mohou jablíčkáři využívat služeb této aplikace i v momentě, kdy ji nemají ani nainstalovanou. Shazam je totiž zabudován v hlasové asistence Siri. Pojďme si tedy říct, jak tuto funkci využít. Nejprve je nutné Siri aktivovat, a to buďto podržením zapínacího tlačítko (nebo Home Buttonu na starších modelech) či frází Hey Siri. Následně už jen stačí říct například „Shazam,“ „What’s playing right now,“ „What’s the name of this song“ a podobně.

Naučte se pracovat s knihovnou

Fotogalerie Shazam App Store 2 Shazam App Store 4 Shazam App Store 3 Shazam App Store 1 Vstoupit do galerie

Všechna vaše vyhledávání na Shazamu se ukládají do takzvané knihovny. Díky tomu se můžete prakticky v okamžiku vracet ke starším záznamům, které naleznete na jednom místě. Nalijme si totiž čistého vína. Zas tak častokrát „shazamovat“ určitě nebudete a aplikaci proto použijete maximálně párkrát do měsíce. Kvůli tomu můžete vcelku snadno zapomenout na název skladby, kterou jste objevili kupříkladu před rokem. Jak se k ní ale následně vrátit? Jednoduše stačí otevřít Knihovnu, kde skladbu již snadno najdete.

Synchronizace s Apple Music

Řadíte se mezi předplatitele jablečné služby Apple Music? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak máte výbornou příležitost z aplikace Shazam dostat skutečné maximum. V rámci apliakce si totiž můžete nastavit, aby se všechny objevené skladby, které jsou uloženy v knihovně samotného programu, synchronizovaly i s vaší hudební knihovnou v Apple Music. Tyto songy se následně automaticky přidají do playlistu s názvem Otagované skladby, kde budete mít všechny „shazamy“ na jednom místě.

Nechte se inspirovat

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste zkrátka nevěděli, jakou hudbu byste si mohli pustit? V tomto směru jsou skvělé Spotify či Apple Music playlisty, kde povětšinou naleznete řadu skvělých skladeb. Něco podobného naštěstí využívá i samotný Shazam. V případě této aplikace se ale jedná o žebříčky z celého světa, které si můžete dle vlastních preferencí kategorizovat. V okamžiku tak můžete zjistit, jaká muzika právě frčí v České republice, Praze, Indonésii a podobně.

Poznejte nového interpreta

Hudební scéna je skutečně rozsáhlá a na světě je řada různých skvělých interpretů, o kterých jste doposud pravděpodobně ani neslyšeli. S objevováním skladeb vám dokáže Shazam perfektně pomoci. Jak je tomu ale u zmiňovaných umělců? Jakmile s pomocí aplikace odhalíte danou skladbu, program vám sám otevře stránku s daným umělcem, zobrazí jeho nejznámější hity a níže dokonce naleznete podobnou hudbu, která úzce souvisí s daným žánrem či interpretem a mohla by vás taktéž okouzlit.

Nechte mobil v kapse, použijte hodinky

Shazam je samozřejmě dostupný i pro jablečné hodinky Apple Watch. To se může hodit především v situacích, kdy nemáte příliš času a potřebujete zjistit název dané skladby co možná nejrychleji. V takové chvíli se hraje doslova na vteřiny a na vytahování telefonu z kapsy zkrátka není čas. Díky tomu stačí otevřít aplikaci na jablečných hodinkách, nebo opět použít Siri a říct kouzelné slovíčko Shazam.

Objevili jste skvělou skladbu? Sdílejte ji s jablíčkáři

Shazam není dostupný pouze pro iPhone, iPad a Apple Watch, ale dokonce zároveň také nabízí miniapliakci pro iMessage. S její pomocí můžete s přáteli sdílet vámi doposud objevené skladby, které se nachází ve vaší již zmiňované knihovně. Jednoduše stačí otevřít příslušnou konverzaci, v pásu miniaplikací zvolit Shazam a vybrat daný song.