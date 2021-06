Měření hladiny cukru v krvi přes Apple Watch se nakonec hned tak nedočkáme

O tom, že se v „příští generaci Apple Watch“ objeví nástroj na neinvazivní měření hladiny krevního cukru, slýcháme už několik let. Zatím šlo vždy jen o dohady a spekulace, které se nakonec nezakládaly na pravdě, neboť zde stále Apple Watch s touto funkcionalitou nemáme. Z mnoha indicií je jasné, že Apple na této funkci skutečně pracuje, kdy se jí však dočkáme nikdo neví. Nyní se navíc objevila informace z poměrně solidního zdroje který tvrdí, že v nejbližší době to opravdu nebude.

Podle nově zveřejněného reportu, který publikoval Bloomberg, je reálné uvedení Apple Watch s funkcí neinvazivního měření hladiny krevního cukru ještě „roky daleko“. Důvodem pro toto několikaleté čekání je údajně to, že Apple údajně vyvinul zcela unikátní metodu pro čtění relevantních krevních hodnot přes kůži na zápěstí. Problémem je s funkčností a odladěností celého systému, který musí fungovat co nejspolehlivěji a tak se musí dostat mezi uživatele až ve skutečně funkční a prověřené podobě. A to ještě nějakou dobu potrvá.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 krevní cukr Apple Watch Series 7 krevní cukr Apple Watch Series 7 krevní cukr Vstoupit do galerie

Extrémně užitečnou pomůckou pro diabetiky se však nezabývá jen Apple, což může být ve finále dobře, neboť konkurenční boj často urychluje vývoj. O něco podobného se dle všeho již roky snaží také Samsung, který by měl tuto funkci v nějaké podobě představit už u nadcházejícího modelu chytrých hodinek Galaxy Watch 4. Zatím není jasné, jak daleko s vývojem v Samsungu jsou, ani o jaký typ měření by se vlastně mělo jednat. Tak jako tak s největší pravděpodobností půjde o další „velkou věc“ v oblasti tzv. wearables a kdo s ní přijde první na trh, bude mít značnou výhodu oproti konkurenci a to i s ohledem na marketing.