Takto by mohlo vypadat rozhraní pro měření krevního cukru v nových Apple Watch

V posledních dnech sílí intenzita novinek týkajících se chystané 9. generace Apple Watch, které ponesou označení Series 7. Letos by měly chytré hodinky od Applu dostat do vínku neinvazivní metodu testování hladiny cukru v krvi uživatelů a jelikož se o této funkci mluví již roky, nejednoho grafického designéra napadlo rozhraní podobné funkce vizualizovat. Na jeden z posledních návrhů se můžete podívat v galerii níže.

Apple Watch Series 4 přinesly měření EKG, Series 6 pak měření VO2 max, neboli úroveň okysličení krve. Pokud Series 7 skutečně měření funkci měření hladiny krevního cukru dostanou, dá se očekávat, že si Apple připraví dedikovanou watchOS aplikaci, prostřednictvím které bude měření a následné reportování výsledků probíhat. Koncepční obrázky v galerii výše naznačují, jak by mohla taková aplikace vypadat. Zcela jistě by dostala unikátní design, který vizuálně reprezentuje funkci aplikace. Měření by probíhalo po stisknutí příslušného tlačítka a pravděpodobně by trvalo určitou dobu, stejně jako výše uvedené funkce. Po ukončení měření by se zobrazilo vyhodnocení se základními informacemi, navíc s možností zobrazit detailní report v aplikaci Zdraví v iPhonu.

Apple by zcela jistě zapracovat také na náhodném měření v průběhu dne, pro které by se daly využít například nastavitelné notifikace, které by uživatele upozorňovaly na specifikovanou nebo rizikovou úroveň hladiny cukru v krvi. To by mohlo v praxi pomoci velkému množství diabetiků.Měření hladiny cukru v krvi může být extrémně užitečnou funkcí, je však otázkou, zda-li se Apple dokáže poprat s problémy souvisejícími s potenciálně nepřesnými naměřenými hodnotami a různými úředními certifikacemi,