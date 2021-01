Apple Watch Series 7 budou prý umět neinvazivně měřit hladinu cukru v krvi

Již od roku 2017 se v souvislosti s Apple Watch hovoří o možném neinvazivním měření hladiny cukru v krvi. Jedná se totiž o vychytávku, která by způsobila na trhu s nositelnou elektronikou další malou revoluci a která by usnadnila mnoha lidem trpící cukrovkou, mezi které se řadí například i Tim Cook, snadnější život. Ačkoliv jsme se jí u modelů Series 3, 4, 5 a ani 6 nedočkali, sedmička by pro ní měla být opravdu šťastná. Podle asijského portálu ETNews totiž Apple Watch Series 7 monitoring hladiny cukru v krvi přinesou.

Stejně jako u všech ostatních funkcí pro monitorování zdraví uživatelů, má být podle ETNews i měřič hladiny cukru v krvi zcela neinvazivní. Ke svému fungování má totiž využívat “jen” optický senzor na spodní straně hodinek, který prosvítí zápěstí uživatelů a z dat, která tímto úkonem získá, následně pomocí algoritmů vypočítá hladinu cukru v krvi. Díky této metodě si ji tak budou moci uživatelé hlídat v průběhu celého dne, stejně jako například tepovou frekvenci či okysličení krve.

Fotogalerie 1520_794_Apple_Watch_Series_6 recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +5 Fotek apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 Vstoupit do galerie

Že se Apple o vývoj podobné technologie snaží odhalily již v minulosti mnohé patenty, které si právě na téma monitoring cukru v krvi nechal zaregistrovat. V uplynulých letech pak měl do svých řad přivést i celou řadu odborníků z lékařského prostředí, kteří mu měli s vývojem pomoci. První prototypy měl na sobě dokonce testovat sám Tim Cook a to snad již v roce 2017. Výsledky však podle všeho nebyly příliš uspokojivé, kvůli čemuž se musel Apple vrátit k vývoji. Nezbývá tedy než doufat, že tentokrát bude vše fungovat lépe a hodinek s touto vychytávkou se na podzim skutečně dočkáme.