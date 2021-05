Nejen krevní tlak. Budoucí Apple Watch se naučí měřit i hladinu cukru a alkoholu v krvi

Z Apple Watch se stane zřejmě již poměrně brzy ještě nepostradatelnější zdravotní pomůcka, než jakou jsou nyní. Portálu The Telegraph se totiž podařilo zjistit, že se Applu podařilo dojednat partnerství s britským elektronickým startupem Rockley Photonics, který vyvinul neinvazivní optické senzory pro detekci nejrůznějších zdravotních metrik v čele s hladinou cukru v krvi, krevním tlakem či alkoholem v krvi. A právě tyto senzory by měl startup začít Applu pro jeho Apple Watch dodávat coby svému největšímu klientovi.

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +6 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 Vstoupit do galerie

Podle dokumentů, které má The Telegraph k dispozici, se o startup zajímá Apple již dobré dva roky, za které s ním již stihl uzavřít i několik smluv, které mu jeho senzory zajistily. Poměrně zajímavé je pak to, že dle dostupných informací by měl být startup schopen vyrábět a tedy i dodávat objemy potřebné pro Apple Watch již v příštím roce, díky čemuž by se tak mohly objevit v Apple Watch Series 8. Co se pak týče modelů letošních – tedy Series 7 -, u těch se spekuluje nejvíce zatím jen o měření krevního tlaku. O měření hladiny cukru v krvi se sice v souvislosti s nimi také hovořilo, avšak to i s loňskými, předloňskými a předpředloňskými modely, kvůli čemuž je tak třeba brát příchod tohoto vylepšení s patřičnou rezervou. O schopnosti měřit hladinu alkoholu v krvi pak slyšíme dnes poprvé.

Apple Watch ve slevách můžete zakoupit zde