5 gadgetů, které musíte mít na letošní dovolenou

Pokud se s blížícím se létem chystáte pomalu, ale jistě na dovolenou, pak se bude hodit pár vychytávek, které byste si sebou měli přibalit. Je jasné, že každý má jiné priority, ovšem na následujících řádcích se vám pokusím co nejstručněji představit pět věcí, které si sebou letos beru a už se těším, až je budu používat. Pokud máte nějaké tipy na to, co si sebou berete vy, určitě se s námi podělte v komentářích.

Jednou z nejzábavnějších vychytávek, které jsme si za poslední dobu pořídil je jednoznačně DJI Air 2s. V méme případě se jedná o prvního drona vůbec a musím říct, že možnost pořizování videí a fotografií ze vzduchu dá vaší dovolené zcela jinou perspektivu. Miliony nudných fotek z vašeho iPhonu konečně vystřídáte něčím, na co se budou rádi dívat i vaši kamarádi a nejen rodinná sešlost. DJI Air 2s je aktuálně tím nejlepším dronem pro běžné uživatele, který je možné pořídit a za mě je to rozhodně věc, kterou si na letošní dovolenou přibalím. Jediné na co si dávejte dobrý pozor je legislativa v jednotlivých zemích. Dopředu si nastudujte kde, kdy a za jakých podmínek můžete létat. Celou recenzi na DJI Air 2s si můžete přečísti přímo zde.

Představovat světu GoPro je asi ještě horší než nošení dříví do lesa. Přesto si myslím, že je to stále věc, kterou by měl mít skrátka každý, koho baví sem tam natočit nějaké to video a to zejména v extrémních situacích. Navíc je potřeba brát GoPro i jako fotoaparát a kameru, které je možné používat vždy, když se bojíte o svůj iPhone. Pokud se rozhodonete pro GoPro, pak dnes se již jednoznačně vyplatí koupit si GoPro HERO9, případně počkat na podzim, kdy se dočkáme jak již je u GoPro zvykem další generace. Jestli však hledáte gadget na léto, jednoznačně sáhněte po osmičce a to ideálně v nějakém bundle balení, ve kterém k němu dostanete všechny serepetičky od výmyslu světa. Záběry, které je možné s GoPro udělat totiž rozhodně stojí za to. Nemusíte se navíc bát toho, že vám někde spadne nebo, že jej utopíte. Podrobnou recenzi GoPro HERO9 si můžete přečíst přímo zde.

Chápu, že ne každý tráví dny na závodním okruhu, ale pokud vás to láká, budete si chtít své zážitky uchovat a to nejen v hlavě, ale také na kameře. Když už jste si koupili GoPro, můžete jej dát do kabiny, ovšem videa z kabiny á přece každý a tak si kupte M Performance Track Fix for GoPro, což je speciální držák, který zašroubujete do místa určeného pro tažné oko na vašem voze a kameru díky němu můžeme umístit proklatě nízko nad trať. Díky této vychytávce pak můžete natočit videa, které jen tak někdo nemá a nebo nafotit fotky, které jsou jako z Need for Speed a zaujmou nejednoho petrol heada. Podrobnou recenzi si můžete přečíst v článku recenze BMW M Performance Track fix for GoPro: Udělejte si na okruhu jedinečné záběry.

Nemáte nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi je pro vás již vážně moc? Pak si s tím už nemusíte lámat hlavu, obzvlášť pokud se chystáte do zahraničí Vychytávka Skyroam je totiž inteligentní hotspot, který funguje ve více než 130 zemích světa. Tato krabička vytvoří Wi-Fi síť tím, že se připijí k nejlepší možné datové 4G síti v dané lokalitě a z té poté následně bere data do Wi-Fi sítě, jenž vytvoří. Ke Skyroamu se může připojit neomezený počet uživatelů a vy si jej zkrátka vezmete do kapsy, batohu nebo jej necháte na pokoji v hotelu ať jste kdekoli na světě a vytvoříte si Wi-Fi síť pro přístup k internetu. Nabitý vydří Skyroam Solis 18 hodin, během kterých vytváří Wi-Fi síť. Jak sami tušíte, nic není zadarmo, a tak jsou zde účtovány poplatky za připojení. Máte možnost zvolit jeden ze tří druhý poplatků. Na výběr máte neomezená data na 30 dní, tedy na celý měsíc, během kterého můžete kdekoli na této planetě využívat internet. Za tuto paušální možnost zaplatíte měsíčně 80 €, tedy zhruba 2000 Kč, ovšem získáte díky tomu celosvětově neomezená data. Další možností je mít neomezená data na jeden den, tedy po dobu 24 hodin. Za neomezená data na jeden den zaplatíte 8 € a počet připojených zařízení je v tomto případě omezen na maximálně 10. Poslední a nejméně výhodnou možností je platit za přenesená data, kdy vás 1 GB vyjde na 5 €. Samotný Skyroam pak stojí 199 € a platby za data probíhají přes stejnojmennou aplikaci.

Pokud vyrážíte na dovolenou nebo se jen poflakujete někde, kde vám není pohodlné neustále telefon připojovat k nabíječce, je Xtorm MagSafe powerbanka tou nejlepší vychytávkou, kterou si ke svému iPhone 12 Pro, iPhone 12 nebo iPhone 12 Pro Max můžete pořídit. Já sám si ji nechávám a budu ji používat nejen při poflakování se na pláži ale i doma, kdy mi večer čas od času baterie v telefonu dojde a já chci být i tak mobilní a nemuset mít připojený telefon k nabíječce. Potěší i cena 1099Kč, která v podstatě odpovídá tomu, za kolik se prodávají kvalitnější obaly a kryty na iPhone a proto věřím, že nebude nikomu připadat jako přemrštěná.

