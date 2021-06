Předem prohraný boj? Seznam chce po Googlu 10 miliard korun

Zřejmě se rýsuje zajímavý soudní spor. Seznam zaslal Googlu v prosinci minulého roku předžalobní výzvu, v níž žádal o náhradu škody ve výši 9, 07 miliard eur. Ta měla české společnosti vzniknout kvůli nemožnosti šířit své aplikace do produktů s operačním systémem Android, čemuž bránily dohody Googlu s výrobci zařízení.

Předseda představenstva Seznamu Pavel Zima řekl, že chování Googlu v posledních letech mělo větší dopady, než se původně očekávalo, přičemž nápravná zařízení nemají na narovnání trhu prakticky žádný vliv. Seznam tak v rámci chystané žaloby proti Alphabet/Google původně chtěnou částku zvýší o jednu miliardu. Celkem bude tedy Seznam po světovém technologickém gigantovi chtít 10 miliard korun.

Není to prvně, co je Google pranýřován za zneužívání svého dominantního postavení. Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí v tomto směru učinila v roce 2018 Evropská komise. Google posléze přišel s funkcí Choice Screen, která měla uživatelům umožnit si navolit, jaké předinstalované aplikace do svého zařízení chtějí. Byly tak upraveny smlouvy s výrobci zařízení. „A to i přes skutečnost, že služba Vyhledávání Seznam.cz meziročně celkově rostla o 6 % a zatím v programu Choice screen zaznamenala přibližně 140 tisíc výběrů. Formálně představené změny totiž neotevřely trh dostatečně, na což vedle společnosti Seznam.cz upozorňují i další poskytovatelé alternativních vyhledávacích služeb působících v EU,“ dodává Zima. Snad se věci brzo posunou, neboť toto bude opravdu velmi zajímavé sledovat. V současnosti se nicméně zdá, že podobný spor může Seznam jen stěží vyhrát – přeci jen stojí proti neuvěřitelně silnému sokovi s prakticky neomezenými možnostmi.