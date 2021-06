Co je dobré vědět o Forexu

Komerční sdělení: Rozhodujete se stále jestli se vrhnout do obchodování na Forexu? Nemáte stále dostatek informací? Zde je tedy krátký průvodce obchodováním na Forexu a několik dalších tipů a informací, které by vám mohly pomoci při rozhodování.

Základní informace před začátkem obchodování

Nejprve je důležité si řící, co to Forex je? Jedná se o obchodování s měnami. Vždy se obchoduje v páru, nejčastěji se jedná o pár EUR/USD, ale samozřejmě je možné si zvolit i jiný pár.

Než začnete se samotným obchodem, tak je potřeba se zamyslet, zda jste schopni analyzovat trhy a situace. Situace u nás, ale také ve světě. Situace politické i ekonomické. Vše totiž velmi ovlivňuje to, jak se bude měna pohybovat.

Dále je třeba si ujasnit, jak vysokou částku jste schopni investovat. Pokud jste si odpověděli alespoň na tyto otázky a máte v tom jasno, je čas přejít k samému začátku obchodování.

Jak začít s Forexem

Základní informace už víte. Částku, kterou byste chtěli investovat taky máte. Ujasnili jste si, kolik času můžete obchodování investovat. No a teď už zbývá jenom opravdu začít. V první řadě je nutné najít si svého brokera a otevřít si u nej účet. Broker slouží jako zprostředkovatel, který vám bude k dispozici. Volba brokera je opravdu důležitá a není dobré to uspěchat. Broker bude vašim obchodním partnerem, musíte mu tedy plně důvěřovat a moci se na něj spolehnout.

Pokud máte účet hotový, je čas si zvolit měnový par, který budete obchodovat. Vzhledem k tomu, jak rychle se kurzy měn rychle pohybují, je dobré zejména ze začátku se zaměřit pouze na jeden pár.

Zkuste demo

Než se pustíte do reálného obchodování, zkuste demo verzi. Můžete si tak vyzkoušet obchod s měnami bez toho, aniž byste museli riskovat své finance. Je to ideální způsob, jak začít. Stejně jako každá investice, tak i obchodování na Forexu má jistá rizika. Každé podnikání nám může přinést zisk, ale i ztráty. S tím je nutné počítat, než se pustíte do samotného obchodu. Na demo účtu si také můžete vyzkoušet obchodní platformu a její výhody. Nezapomínejte ovsem ani na vlastní strategii. Možná to nepůjde ihned, ale z toho důvodu je dobré vyzkoušet demo účet, na kterém si můžete vše natrénovat, bez riskování vlastního kapitálu.

Nezapomeňte na studium

Abyste mohli začít podnikat na Forexu, tak nepotřebujete mít žádné vysoké školy. Nějaké studium ale třeba bude. Knihy, videa, přednášky, cokoliv vás bude bavit. Je rozhodně dobré si osvojit alespoň základní pojmy. Bez základních pojmů se při obchodování neobejdete. Je to oblast, kde vás může neustále něco překvapovat. I zkušení obchodníci se neustále učí.

Čas, strategie a limity

Zejména v začátcích věnujte obchodování čas. Sledujte dění ve světě, sledujte grafy měn, vše co by mohlo ovlivnit jejich pohyb. Jak se ví, tak nic nepřijde ihned a vše vyžaduje nějakou snahu. Snahu a čas bude třeba věnovat i vlastní strategii. Pro to, abyste si vytvořili nějakou strategii, bude potřeba mít informace a nějaké zkušenosti, které si můžete osvojit právě na demo účtu. Kromě strategie si také nastavte vlastní limity. Limity zejména finanční. Nastavte si určité finanční prostředky a ty nepřekračujte. Naučte se také ovládat své emoce při obchodování. Zejména panika, strach, ale i třeba chamtivost a netrpělivost, by při obchodování měli jít stranou.

Pokud chcete být na Forexu úspěšní, je dobré se zaměřit na dlouhodobé cíle. Mít jasnou vizi toho, co od Forexu očekáváte, kam se chcete dostat. Dlouhodobé vize a strategie mívají větší úspěch, než unáhlené jednorázové akce, bez rozmyslu. Soustřeďte se na pozitivní výsledky, ale nezapomínejte ani na možné ztráty. Občasný neúspěch je součástí podnikání. Je to riziko, se kterým se do podnikání pouštíte.