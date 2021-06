iOS 15 přinese virtuální gamepad přímo od Applu, využít jej bude moci kdokoliv

Výkon smartphonů i tabletů neustále roste. Jelikož se jedná o zařízení, která má člověk dennodenně pohodlně po ruce, roste využití těchto o produktů i po stránce hraní. Pokud jste alespoň občasným hráčem, pravděpodobně jste si všimli, že hry jsou v posledních letech větší a graficky vyspělejší. Neduhem může být pro leckoho ovládání například u fps her. Byť jde ke smartphonům a tabletům často připojit ovladač, ne vždy se to hodí. Těžko budete v tramvaji či v čekárně u lékaře hrát Call of Duty na ovladači. Občasné problémy s ovládáním se snaží alespoň částečně vyřešit Apple novým herním ovladačem na obrazovce, který poskytne vývojářům.

Na letošní WWDC 2021, i když trvala přibližně 105 minut, nemohlo být logicky řečeno vše. Apple například představil API pro iOS 15 a iPadOS 15, které umožňuje vývojářům implementovat na obrazovku virtuální herní ovladač, a to jen za pomoci několika řádků kódu. Tento herní ovladač je k dispozici všem vývojářům. Snadno se přidává a snadno lze přizpůsobit jednotlivým hrám. Podle Applu lze na každé straně mít až čtyři tlačítka, d-pad nebo touchpad. „Tyto nové ovládací prvky na obrazovce iPhonu a iPadu vypadají úžasně a jsou pečlivě vyladěny pro umístění kamkoli. Roli nebude hrát velikost rukou a zároveň hráč zažije skvělou odezvu a cit,“ uvedla Nat Brown, inženýrka společnosti Apple pracující na Game Technologies. Hrajete na iPhonu či iPadu?