Microsoft: xCloud pro hraní her z Xboxu na iPhonech spustíme oficiálně za pár týdnů

Jste-li příznivci hraní na Xboxu, v následujících týdnech budete mít důvod k radosti. Microsoft totiž konečně oficiálně oznámil, že z otevřeného beta testování jeho streamovací herní služby xCloud přejde na verzi oficiální – tedy zcela otevřenou veřejnosti a hlavně s minimem chyb.

Kdy přesně se tak stane sice redmondský gigant neuvedl, hovořil však ve své tiskové zprávě o horizontu několika týdnů, které ještě potřebuje pro dotažení posledních detailů k dokonalosti. Samozřejmě pak stále platí to, že bude služba na iPhonech dostupná jen skrze webovou aplikaci, kterou si uživatelé jednoduše uloží na plochu jakožto stránku a ta se následně bude tvářit takřka jako aplikace z App Store. Jiným stylem totiž bohužel Microsoft službu na iPhony dostat nemůže – striktní pravidla Applu a zejména pak jeho App Store to neumožňují.

Co se týče xCloudu jako takového, využívat jej budou moci všichni předplatitelé služby Xbox Game Pass Ultimate a to tak, že si přes něj budou moci zahrát veškeré hry, které toto předplatné zahrnuje. Super je to, že mnoho z nich se již ze strany vývojářů dočkalo přizpůsobení dotykové obrazovce, díky čemuž tak k jejich hraní není třeba připojovat k telefonu či tabletu ovladač, byť s ním bude jejich hraní samozřejmě příjemnější.