V Česku odstartovala podpora Apple Watch LTE, volat tak z hodinek lze bez připojeného iPhone

Na dnešní 9. hodinu ranní bude zřejmě mnoho českých jablíčkářů vzpomínat s radostí. Právě v tuto chvíli totiž spustil první tuzemský operátor T-Mobile podporu dlouho očekávaných Apple Watch LTE, díky čemuž je tak nyní půjde používat kdekoliv a kdykoliv bez připojení k iPhonu tak, jako byste je k telefonu připojeny měly. Jejich využitelnost tedy rázem výrazně vzroste, což je pro mnoho uživatelů klíčové.

První Apple Watch s podporou LTE představil Apple sice již v roce 2017, kvůli nákladnosti celé technologie jsme si však my v České republice museli na jejich příchod počkat až doposud – a to navíc ještě v relativně omezené formě. Kdy se totiž k T-Mobilu Vodafone a O2 připojí je zatím nejasné, jelikož jejich tisková centra o datu svorně mlčí a dokola jen opakují to, že nasazení podpory zkoumají a do budoucna s ním počítají. V kuloárech se sice šušká, že by to měli operátoři stihnout do podzimu a tedy uvedení Apple Watch Series 7, avšak zda se tyto předpovědi naplní je velkou neznámou.

Fotogalerie Apple_watch-series-6-Aluminum-blue-case-blood-oxygen-animation_09152020 Apple Watch Series 6 22 Apple Watch Series 6 21 Apple Watch Series 6 20 +20 Fotek Apple Watch Series 6 19 Apple Watch Series 6 18 Apple Watch Series 6 17 Apple Watch Series 6 16 Apple Watch Series 6 15 Apple Watch Series 6 14 Apple Watch Series 6 13 Apple Watch Series 6 12 Apple Watch Series 6 11 Apple Watch Series 6 10 Apple Watch Series 6 9 Apple Watch Series 6 8 Apple Watch Series 6 7 Apple Watch Series 6 6 Apple Watch Series 6 5 Apple Watch Series 6 4 Apple Watch Series 6 3 Apple Watch Series 6 2 Apple Watch Series 6 1 Vstoupit do galerie

Spuštění podpory LTE u Apple Watch v České republice neznamená jen možnost oprostit se od „domovského“ iPhonu a hodinky tak využívat de facto jako jeho náhradu na zápěstí se stejným telefonním číslem. Kromě toho všeho totiž znamená start podpory i oficiální zahájení prodejů u nás doposud neprodávaných materiálových variant – tedy konkrétně verzí s tělem z leštěné oceli. Ty totiž Apple vyrábí jen v LTE variantě, kterou prodává vždy jen na trzích, na kterých je LTE podporováno.

Zatímco na Applu si šlo LTE Apple Watch objednat již od minulého týdne, tuzemští prodejci mohli spustit jejich prodeje až dnes – taktéž úderem 9. hodiny ranní. Pokud si tedy chcete své hodinky zakoupit od některého z nich, od této chvíle to již nebude problém. V nabídce je má celá řada z nich v čele s Alzou či Mobil Pohotovostí, která má všechny modely dokonce i skladem.