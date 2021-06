Kolik svým tvůrcům vynáší nejvýdělečnější hry na iPhone?

Přemýšleli jste někdy, jak moc jsou asi výdělečné ty nejúspěšnější hry pro iPhone? Podle nejnovější analýzy společnosti Finbold se u každé z nejvýdělečnějších herních titulů pro iOS jedná o více než jeden milion dolarů denně, přičemž nejúspěšnější hra svým tvůrcům vynese až tři miliony dolarů denně.

Podle údajů společnosti Finbold činil denní příjem u deseti nejvýdělečnějších her pro iPhonu k červnu letošního roku zhruba 11,2 milionů dolarů, což odpovídá měsíčnímu výdělku více než 330 milionů dolarů. Do příjmu je zahrnována případná cena aplikace, stejně jako nákupy v aplikacích. Žebříčku nejvýdělečnějších herních titulů pro iPhone s přehledem kraluje online platforma Roblox, která svým tvůrcům denně vydělá zhruba 3,01 milionů dolarů (měsíčně pak 92 milionů dolarů). Společnost Finbold vysvětluje, že velká část úspěchu Robloxu spočívá v tom, že tento titul je ke stažení zdarma, a že se jeho tvůrci snaží co nejvíce rozšiřovat uživatelskou základnu cílením na co největší věkový rozsah hráčů. Roblox si také získal srdce hráčů tím, že dává velký prostor jejich vlastní kreativitě. Na druhé příčce zmíněného žebříčku se ocitla hra Clash of Clans s denním výdělkem ve výši 1,8 milionu dolarů. Nejčastěji instalovanou iOS hrou se ve Spojených státech stala Candy Crush Saga, kterou si zde denně v průměru nainstaluje 23 194 uživatelů. Na druhé příčce žebříčku nejvíce instalovaných her se umístil titul Pokémon GO, který si denně naistaluje 22 331 uživatelů. Zmíněná data se týkají pouze prvních instalací, nikoliv opakovaných stažení. Co se týče loňského roku, byl nejinstalovanější hrou v iOS App Storudnes již nedostupný Fortnite. Loňský rok byl specifický také tím, že v jeho průběhu utráceli uživatelé rekordní částky za nákupy v aplikaci.