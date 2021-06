Podívejte se na líbivý koncept iPhonu 13

Jelikož je letošní WWDC za námi a my už víme, co si pro nás Apple ze strany svých operačních systémů připravil, nezbývá než vyhlížet podzim a s ním spojené představení nových iPhonů. Byť již nějaké úniky existují, moudřejší budeme až v průběhu příštích měsíců, jelikož jich bude podstatně přibývat. I zde ale platí, že poslední slovo bude mít samozřejmě sám Apple. V níže umístěné galerii můžete vidět uživatelský koncept iPhonu 13, který vychází ze současných spekulací. Nejviditelnější změnou je samozřejmě uspořádání čoček fotoaparátu. Líbil by se vám takový iPhone 13?

