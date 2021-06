Neuvěřitelný příběh jednoho z nejikoničtějších zvuků Maců

V nedávném článku o easter eggs, která můžete nalézt napříč jablečným hardwarem a softwarem, jsme kromě jiného psali o zvucích v operačním systému pro Macy. Mezi těmito zvuky najdete také jeden, který nese zdánlivě nicneříkající název Sosumi. Tvůrcem tohoto zvuku (a samozřejmě také řady jiných) je Jim Reekes, který o jeho historii nedávno poskytl zajímavý rozhovor pro CNBC.

Kratičký zvuk xylofonu s názvem Sosumi se poprvé objevil v operačním systému System 7 od Applu, jeho příběh ale zůstával po poměrně dlouho dobu tajemstvím – Jim Reekes si jej nechával pro sebe celých deset let po svém odchodu ze společnosti Apple, protože se podle svých slov obával reakcí. U zrodu názvu Sosumi stál soudní spor, který se společností Apple vedlo hudební vydavatelství Apple Corps., založené kultovní britskou kapelou The Beatles. Mezi oběma společnostmi se kdysi rozhořel spor ohledně názvu “Apple”, který byl po určité době úspěšně vyřešen dohodou, podle které mohla společnost Apple fungovat pod svým jménem, ale nesměla se pouštět do vod hudebního průmyslu. V rámci této dohody nesměl Apple ve svém operačním systému používat názvy, které by jakkoliv odkazovaly na hudbu.

Jedním ze zvuků, které Reeves v System 7 vytvořil, byl efekt s názvem “Chime”. U jeho názvu ale panovaly obavy z toho, aby se nestal trnem v oku hudebnímu vydavatelství Apple Corps. Reeves podle svých slov musel strávit řadu dlouhých dní vymýšlením názvů, které by nebyly nijak závadné, což jej unavovalo. Když se dozvěděl, že bude muset pozměnit název “Chime”, napadlo ho, že si do Beatles nenápadně rýpne názvem “Let it Beep”. Tento návrh byl pochopitelně myšlen v žertu, někdo ale vzal Reekese nejprve vážně a prohlásil, že z něčeho takového by se vyvlékl už jen těžko. “So sue me (tak mě zažalujte),” prohlásil tehdy Reeves, načež mu došlo, že právě tato věta by byla ideálním názvem pro inkriminovaný zvuk. Po dohodě s kolegy se rozhodl zvuk pojmenovat “Sosumi”, příslušný návrh ale musel být právníkům postoupen v psané formě, aby se na první poslech neprozradilo, co stojí za jeho výslovností.