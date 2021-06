Macy půjde s příchodem macOS Monterey využít jako externí displeje

Mezi klíčové nové funkce, které nabídne operační systém macOS 12 Monterey, patří mimo jiné také možnost odesílat obsah z Apple zařízení jako iPhone, iPad nebo třeba jiný Mac na monitory Maců za pomoci technologie AirPlay. Funkce AirPlay to Mac by podle informací, poskytnutých společností Apple, měla fungovat nejen bezdrátově, ale také za pomoci USB kabelu. Druhá možnost je podle společnosti Apple obzvlášť užitečná v případě, kdy se chce uživatel vyhnout sebemenší latenci, nebo když zkrátka zrovna nedisponuje aktivním Wi-Fi připojením.

Díky funkci AirPlay to Mac budou uživatelé moci dále také využít další možnosti zrcadlení nebo „prodloužení“ obsahu ze svých ostatních Apple zařízení na Mac, a funkce bude zároveň fungovat také vzájemně mezi dvěma Macy najednou. Díky tomu bude možné použít druhý Mac jako externí displej, a oba počítače vzájemně propojit buďto za pomoci kabelu, nebo prostřednictvím Wi-Fi připojení. Není to poprvé v historii Applu, co mají uživatelé možnost tímto způsobem využít dva Macy – Apple v letech 2009 až 2014 nabízel u některých svých iMaců takzvaný režim Target Display Mode, díky kterému byly tyto iMacy využitelné také coby externí displeje pro jiné modely Maců.

Funkce AirPlay to Mac nicméně nemá sloužit vyloženě jako náhrada režimu Target Display Mode – při použití AirPlay to Mac totiž dochází ke kompresi videa, proto je zde i jisté riziko vzniku latence, tedy opoždění. S příchodem operačního systému macOS 12 Monterey nabídnou kompatibilní Macy také možnost fungování coby zdroj zvuku pro technologii AirPlay 2, díky čemuž budou uživatelé moci bezdrátově streamovat hudbu nebo podcasty z Apple zařízení na Mac, případně daný Mac použít coby sekundární reproduktor audiosoustavy.