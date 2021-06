První dojmy z 1. bety macOS 12 Monterey: Aktualizovat, anebo radši ne?

Apple před téměř dvěma dny představil své nové operační systémy – konkrétně iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Prvním dvěma systémům už jsme na našem magazínu věnovali články s prvními dojmy, nyní je na řadě macOS 12 Monterey. Nutno podotknout, že všechny operační systémy pro veřejnost vyjdou až za několik dlouhých měsíců. Aktuálně jsou k dispozici pouze první beta verze, které jsou určené výhradně pro vývojáře. I přesto si je ale může kdokoliv z vás relativně jednoduše nainstalovat. My v redakci ale všechny nové systémy testujeme za vás, abychom vám případně mohli říct, zdali stojí za předčasnou instalaci. Pokud vás o macOS 12 Monterey zajímá více, tak pokračujte ve čtení.

Stabilita a výdrž

To, co většinu jedinců, kteří zvažují aktualizaci na prozatím neveřejný systém, zajímá nejvíce, je stabilita a výdrž. Osobně jsem si macOS 12 Monterey nainstaloval na můj 13″ MacBook Pro M1 pár desítek minut po představení. Od té doby jsem na něm fungoval dohromady zhruba 15 hodin, tudíž mohu relativně dobře posoudit, jak na tom systém je. Aktuálně, naprosto upřímně, jsem se za tu dobu nesetkal s naprosto žádnými problémy, tedy co se stability týče. Pravdou však je, že na první pohled systém macOS 12 Monterey moc novinek nepřináší a jedná se tak spíše o vylepšený macOS 11 Big Sur. Bylo by tedy přinejmenším podivné, kdyby Apple nezvládl tento systém zhotovit tak, aby byl co možná nejvíce stabilní. Vše funguje doopravdy stejně plynule jako ve veřejné verzi macOS 11 Big Sur.

Zdroj: Apple

Druhým aspektem je poté výdrž baterie. Jestliže vlastníte jakýkoliv MacBook s čipem M1, tak mi rozhodně dáte za pravdu když řeknu, že baterie zvládne všeobecně vydržet opravdu dlouho. Dobrou zprávou je, že v macOS 12 Monterey se tohle nijak nezměnilo. Neprováděl jsem sice přesné testy baterie, tudíž vám tady nebudu schopný poskytnout přesná procenta. Přibližně ale vím, že procenta baterie byly v určitých fázích dnech velmi podobné. Nemusíte se tedy bát toho, že by MacBook z ničeho nic vydržel jen několik málo desítek minut či hodin. Zároveň nedochází ani k nějakým chybám, které by měly za následek nadměrné využívání hardwarových zdrojů, což pak může vést k vyšším teplotám a nadměrné hlučnosti. Opravdu „rád“ bych vám tady uvedl nějaký příklad, kdy jsem měl se stabilitou či výdrží systému problém, žádný ale nemám.

Největší změny v Safari

Jak už jsem zmínil výše, tak macOS 12 Monterey toho ve finále moc nepřináší. Jedná se o takovou vylepšenou verzi macOS 11 Big Sur. Těžko říct, z jakého důvodu Apple nepřichází s většími a smysluplnějšími vylepšeními jako například před několika lety – možná za tím stojí čas a soustředění se na služby. Osobně si už delší dobu stojím za tím, že by měl Apple minimálně macOS vydávat co dva roky a nikoliv co jeden rok. V současné době se jedná o jakýsi „standard“, na který každoročně čekají všichni příznivci jablečné společnosti – a Apple je samozřejmě nechce zklamat. Kalifornský gigant si tak na sebe upletl bič a macOS vydává pravidelně každý rok, i za cenu malých inovací. Takových malých inovací jsme se dočkali i v Safari.

Posledního většího vylepšení jsme se dočkali v macOS 11 Big Sur – zde Apple provedl změny uživatelského prostředí a přišel s několika novými funkcemi, včetně těch bezpečnostních. V macOS 12 Monterey jsme se opět dočkali určitého přepracování uživatelského rozhraní, které se ještě více zjednodušilo. Upřímně si prozatím na tuto změnu nejsem úplně schopný zvyknout a mám strach, zdali té jednoduchosti není už zbytečně mnoho. Například panely se nově v Safari umísťují hned vedle adresního řádku a nikoliv vedle něj – celý nástrojový panel Safari má tak pouze jeden řádek a nikoliv dva. Pevně ale věřím, že se jedná pouze o zarytý zvyk, a že si na nové zobrazení panelů v Safari zvyknu. Další funkcí, pro mě naprosto skvělou, jsou skupiny panelů. Díky nim si můžete vytvořit určité skupiny, ve kterých se budou nacházet otevřené vybrané panely. Můžete si například vytvořit skupinu Práce a Zábava s tím, že se pak budete moci jednoduše mezi skupinami přepínat a zobrazit si celou sadu panelů zvlášť.

Soustředění nejen pro lepší produktivitu

Součástí macOS 12 Monterey je dále režim Soustředění, který nahradil režim Nerušit. V rámci Soustředění si můžete nadefinovat hned několik různých režimů, kdy nechcete být rušeni. Zvolit si můžete například režim Práce s tím, že dojde ke ztišení všech upozornění, tedy kromě zpráv a hovorů od spolupracovníků. Různých možností, pomocí kterých si můžete váš režim nastavit, existuje opravdu mnoho. Vybrat si můžete kromě aplikací také kontakty, od kterých vám (ne)budou chodit upozornění. Nechybí ani možnost automatické aktivace, například právě po příchodu do práce. Novinkou je také to, že se režim Soustředění synchronizuje napříč všemi vašimi zařízeními. Pokud jej tedy zapnete na iPhone, zapne se i na iPadu, Macu a dalších zařízeních, které vlastníte.

Další skvělé novinky

Mezi další skvělé novinky, které stojí za zmínku, patří například vytváření FaceTime hovorů přes odkaz. To se hodí pro případ, že chcete přes FaceTime komunikovat s někým, kdo má například Android či Windows. Takovým jedincům se zobrazí webové rozhraní, ve kterém se k hovoru připojí. Zároveň to znamená, že pro započetí FaceTime hovoru už konečně nepotřebujete telefonní číslo dotyčného – stačí odeslat odkaz kamkoliv do chatovací aplikace a je hotovo. Zmínit můžeme také například AirPlay na Mac, kdy lze z iPhonu či třeba iPadu přenášet video na obrazovku Macu. Apple dále přidal také režim nízké spotřeby baterie, díky kterému vydrží MacBook ještě delší dobu na jedno nabití – stejně jako v iOS. V prezentaci pak Apple zmínil ještě Universal Control pro jednoduché ovládání Maců a iPadů pomocí jediné klávesnice a myši či trackpadu, bez nutnosti propojování a s podporou táhni a pusť pro přenášení souborů. Tato funkce však prozatím není v macOS 12 Monterey k dispozici. Jinak veškeré zmíněné novinky fungují naprosto bez problémů, akorát FaceTime přes odkaz funguje pouze s uživateli, kteří mají taktéž aktualizováno na nejnovější systémy. Nesprávně pak funguje nová aplikace Zkratky, která pár sekund po spuštění hned spadne – v mém případě to ale není úplný problém.

Zdroj: Apple

Aktualizovat?

Z vlastní zkušenosti, především z minulých let, bych žádnému uživateli nedoporučil instalaci operačního systému, který je primárně prozatím určen jen pro vývojáře. První verze vývojářských beta verzí jsou vždy velmi slibné a fungují skvěle, avšak později začne Apple do systémů „vrtat“ a často poškodí i to, co předtím fungovalo skvěle. Něco mi ale říká, že u macOS 12 Monterey tomu tak být nemusí, jelikož se jedná o systém, který oproti macOS 11 Big Sur mnoho zásadních novinek nepřináší. Aktualizaci na macOS 12 Monterey vám nechci úplně doporučovat, každopádně pokud se pro ní rozhodnete, tak byste nejspíše neměli mít velké problémy. Počítač od počítače se to ale může lišit, a proto bych chtěl zdůraznit, že neneseme žádnou odpovědnost za nefunkčnost vašeho Macu či ztrátu dat po instalaci macOS 12 Monterey.