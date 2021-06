Kompletně smazat data z Macu bude v macOS Monterey snazší než kdykoliv předtím

Od představení macOS Monterey uplynulo už několik dní, během kterých se do hlubin nového operačního systému pro Macy ponořilo obrovské množství uživatelů, ať už testerů nebo nadšenců, kteří si pořídili veřejně dostupné „neveřejné“ beta profily. Díky tomu se na webu objevují informace o novinkách, které nebyly tak zásadní na to, aby o nich Apple mluvil během keynote, ale stále jsou poměrně zajímavé. A přesně to je případ nové možnosti smazání dat z Macu.

Do Maců totiž konečně dorazila možnost, kterou mohli majitelé iPhonů a iPadů využívat již roky, a to funkce smazání všech dat v zařízení. Pokud jste chtěli doposud odstranit všechna data v Macu (za pomocí systémového řešení), jediným způsobem bylo provést kompletní naformátování včetně přeinstalace macOS. To je mnohdy otravné neboť ne vždy je třeba mazat celý systém včetně různých nastavení apod. To se nyní mění.

macOS Monterey macOS 12 Monterey 1 macOS 12 Monterey 2 macOS 12 Monterey 3 macOS 12 Monterey 4 +10 Fotek macOS 12 Monterey 5 macOS 12 Monterey 6 macOS 12 Monterey 7 macOS 12 Monterey 8 macOS 12 Monterey 9 macOS 12 Monterey 10 macOS 12 Monterey 11 macOS 12 Monterey 13 macOS 12 Monterey 12 Vstoupit do galerie

Díky novému nastavení bude možné smazat kompletní uživatelská data včetně aplikaci, zároveň však dojde k zachování verze a základního nastavení operačního systému, včetně nastavení uživatelských profilů. Celý proces bude navíc o poznání rychlejší. Nové nastavení dle Applu důkladně promaže kompletní uživatelská data, včetně kryptovacích klíčů uložených v bezpečnostním čipu T2. Po smazání by tak nemělo být možné data obnovit.

Nová možnost smazání dat se nachází v Předvolbách systému, a v záložce předvolby systému na horním ovládacím panelu. Jediné co je k tomu potřeba je znalost administrátorského hesla k uživatelskému účtu, případně celému počítači. Po provedení smazání se Mac dostane do stavu nového kusu a při spuštění nabídne základní nastavení.