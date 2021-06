iOS 15 nabídne lepší možnosti správy vzpomínek ve Fotkách

Apple spolu s operačním systémem iOS 15 představí také ještě lepší možnosti správy a ovládání obsahu, který uživatelům nabídnou nativní Fotky prostřednictvím funkce Vzpomínky. Majitelé iOS zařízení budou nově moci ještě podrobněji rozhodovat o tom, jaké fotky se budou objevovat ve Vzpomínkách, ale také to, jaké záběry se budou objevovat na widgetu nativních Fotek na ploše jejich iPhonu.

Možnost přizpůsobení obsahu ve Vzpomínkách a na zmíněných widgetech se týká nejenom míst, ale také osob, které se na fotografiích objevují. V operačním systému iOS 14 měli uživatelé již nějako dobu možnost nastavit, že si chtějí nechat zobrazovat méně specifických připomínek – po klepnutí na ikonku tří teček v pravém horním rohu karty s vybranou vzpomínkou lze zvolit možnost Nabízet méně takových vzpomínek. V sekci doporučených fotek zase existuje možnost po dlouhém stisku vybraného snímku zadat možnost Odstranit z doporučených fotek. S příchodem operačního systému iOS 15 ale přibyde také možnost po dlouhém stisku vybrané fotografie v sekci Pro vás v nativních Fotkách zvolit, aby se snímky s danou osobou zobrazovaly méně často.

Nové možnosti ovládání v sekci Pro vás v nativních Fotkách mají uživatelům pomoci předcházet nechtěnému zobrazování nežádoucích fotografií, aniž by uživatelé museli tyto fotografie mazat z fotogalerie svých iPhonů. Pravdou je, že si řada uživatelů již delší dobu stěžovala na to, že nemají příliš mnoho možností ovlivnit to, jaký obsah se bude objevovat v sekci Pro vás. Po přechodu na iOS 15 budou uživatelé moci určit nejen to, jaké osoby se v této sekci objevovat, ale budou moci rozhodovat také o datech nebo místech. V sekci Pro vás v nativních Fotkách nově přibudou další možnosti zobrazení.