Apple vyřeší s příchodem nových OS jeden z problémů rodin zesnulých jablíčkářů

Když Apple při své úvodní Keynote k letošní vývojářské konferenci WWDC představoval své nové operační systémy, zmínil také novou funkci s názvem Digital Legacy. Jedná se o program, v jehož rámci mohou uživatelé určit hned několik svých kontaktů pro případ úmrtí. Tyto vybrané kontakty budou mít přístup k Apple ID daného uživatele, stejně jako k jeho osobním informacím.

V současné chvíli je k dispozici pouze vývojářská betaverze operačního systému iOS 15. Podle dostupných zpráv to vypadá, že v této betaverzi zatím není možné aktivovat službu Digital Legacy a přidat osoby do seznamu Legacy Contacts. Apple tuto službu popisuje jako funkci, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé umožnit svým přátelům nebo rodině přístup ke svým fotografiím a dalšímu důležitému obsahu v případě úmrtí. Až dosud tato možnost prakticky neexistovala – pokud daný uživatel zemřel a zanechal po sobě uzamčený iPhone, iPad nebo Mac, bylo velmi obtížné, a často prakticky nemožné, získat do zařízení přístup. Služba Digital Legacy má příbuzným, rodině nebo přátelům zesnulých uživatelů umožnit prohlížení vybraného obsahu na Apple zařízení daného uživatele – bude se jednat například o fotografie, které by jinak mohly být nenávratně ztraceny.

Apple zatím nenabízel prakticky žádné možnosti, jak spravovat data po smrti svých uživatelů. Spolu s tím, jak čím dál více lidí ukládá obsah do svých smartphonů, na počítače nebo tablety, toto téma nabývá na důležitosti. Sociální sítě Twitter a Facebook již nějakou dobu nabízí nástroje pro správu účtu po úmrtí uživatele, podobnou funkci nabízí také Google. Kromě programu Digital Legacy zavádí Apple také funkci Account Recovery Contacts, jejímž prostřednictvím zase mohou uživatelé určit kontakty, které jim pomohou s opětovným získáním přístupu k účtu v případě, že zapomenou heslo.