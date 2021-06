Apple: Prostorový zvuk v Apple Music je něco jako první filmy v HD kvalitě

I když se pondělní večer nesl v duchu WWDC, Apple přišel i s dalšími novinkami. Ten den začala fungovat funkce v Apple Music zvaná Spatial Audio. Při této příležitosti se o několik myšlenek podělil i šéf služeb Eddy Cue. Abychom osvětlili výše uvedený termín, Spatial Audio nebo chcete-li prostorový zvuk, jenž je založeno na Dolby Atmos, je pohlcující trojrozměrný zvukový formát, který umožňuje hudebníkům míchat hudbu tak, jako by nástroje visely v prostoru všude kolem vás. Už při spuštění tuto novinku podporuje v Apple Music tisíce skladeb.

Cue v rozhovoru řekl, že by Spatial Audio přirovnal k momentu, kdy lidé poprvé viděli HD rozlišení. „Dlouho jsem čekal na něco, co by v hudbě změnilo směr. Nebylo zde nic, co by poslechy různé hudby odlišovalo. Nyní nastává zlom. Je jedno, zda vám je 8 nebo 80 let. Tady rozdíl uslyší každý. Přirovnal bych to k momentu, kdy jste prvně viděli na televizi HD rozlišení. Prostě jste ihned věděli, že se jedná o něco lepšího. A něco podobného nám na poli audia dlouho chybělo. Když si Spatial Audio poslechnete prvně, budete mít pocit, že stojíte na jevišti přímo po boku slavných popových hvězd. Dokáže to vytvořit zážitek, který se vám jen tak nedostane.“ Cue hovořil o Spatial Audio jakožto o lepším řešení, než je bezztrátový zvuk. Dle jeho názoru většina lidí mezi komprimovaným a „originálním“ zvukem nepozná rozdíl. Dále dodává, že k bezztrátovému režimu je třeba opravdu kvalitní stereofonní zařízení. K Spatial Audio v závěru dodal, že je rád za možnost si poslechnout v současné době hudbu tak, jak mu nikdy nebylo umožněno. Podle jeho slov písně, které již dlouhé roky znal, slyšel naprosto jiným způsobem.