T-Mobile nabídne přes léto neomezená mobilní data zdarma

Zaseknutý. Tak by se dal jedním slovem popsat loňský rok. Celá země se zastavila a my nemohli dělat to, na co jsme byli zvyklí a co pro většinu z nás bylo naprosto přirozené. Hýbat se. Vládní opatření se v posledních týdnech rozvolňují a my všichni se tak můžeme opět svobodně nadechnout. Jen rozvolnění však nestačí. Doposud zaseknutou zemi je třeba znovu rozhýbat. A to je jedním z hlavních cílů T-Mobile na léto 2021.

Abychom se mohli zlepšovat ve sportovních aktivitách, potřebujeme nejen odhodlání a nadšení, ale také data. Data, která vyhodnocují náš pohyb, ale také data mobilní, která nám je pomáhají při sportu sbírat. Ať už pravidelně běháme, jezdíme na kole nebo se jen rádi procházíme s rodinou po našich luzích a hájích, aby byly naše aktivity bezchybně zaznamenány, potřebujeme k tomu kvalitní připojení. Navíc letošní léto nebude jen o našem pohybu, ale budeme také fandit a držet palce našim reprezentantům na LOH v Tokiu. Proto T-Mobile spouští 18. června balíček Sportovní léto, který zákazníkům nabídne zdarma neomezená data na celé léto až do konce srpna 2021.

„Strávili jsme půl druhého roku v online prostředí a naše děti v intenzivní společnosti displejů a obrazovek. Proto jsme se rozhodli Českou republiku vyzvat k aktivitě. Tak, jako jsme ji před dvěma roky rozdatovali, chceme ji letos rozpohybovat. Navíc nás čeká léto ve znamení Olympijských her. S neomezenými daty z našeho nejnovějšího Sportovního balíčku tak můžeme v létě všichni sportovat, ukládat si nebo sdílet data o našich aktivitách, a zároveň nám neunikne žádné z našich želízek v tokijském ohni. S mobilními daty bude mít každý svou sportovní apku po ruce a věřím, že se nejen díky Olympiádě v létě všichni vrátíme do formy”, říká Michal Podlucký, ředitel segmentu rezidentních zákazníků společnosti T-Mobile Czech Republic.

Sportovní léto si mohou aktivovat jak rezidentní zákazníci a majitelé předplacených karet, tak koncoví uživatelé zákazníků s rámcovou smlouvou. Předplacenkáři a koncoví uživatelé firem a institucí potřebují mít navíc aktivní příslušné nastavení datových služeb. Aby mohli všichni při aktivním trávení volného času využívat sportovní aplikace či sledovat olympijské přenosy bez omezení, nebude T-Mobile rychlost datového přenosu zpomalovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Balíček neomezených dat Sportovní léto stačí jednoduše aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. Aktivace bude možná od 18. června 2021 do konce srpna. Rezidentní zákazníci a drobní podnikatelé si mohou aktivovat balíček ke kterémukoliv z používaných tarifů. Koncoví uživatelé firemních zákazníků potřebují pro možnost využití balíčku Sportovního léta aktivní datový balíček Mobilní internet EXTRA nebo Mobilní internet EXTRA Nastálo s datovým objemem od 2,5 GB. Uživatelé předplacených karet pak musí mít na své Twist kartě aktivní některý z obnovujících se měsíčních datových balíčků nebo roční datový balíček.

V případě, že se naši zákazníci letos rozhodnou vycestovat, bude jim balíček fungovat i v rámci Evropské unie. Spotřeba dat v zahraničí je omezena, pro rezidentní zákazníky a firmy je 9,5 GB a pro uživatele předplacených karet Twist 4,26 GB.

Společnost T-Mobile klade důraz na rovnováhu online a offline života a podporuje sportovní akce, kterých se může během celého roku aktivně účastnit široká veřejnost. Vedle T-Mobile Olympijského běhu konaného tradičně v 80 českých a moravských městech je T-Mobile také partnerem cyklistického seriálu Kolo pro život a České Enduro série.

„Chceme lidi inspirovat, jak aktivně trávit volný čas, proto jsme se spojili s projekty, díky kterým mohou všichni sportovat téměř po celé naší zemi, a navíc své zážitky společně sdílet,“ říká Ladislav Báča, ředitel pro značku a marketingovou komunikaci T-Mobile, a dodává: „Sportovní léto s neomezenými daty je tak dalším krokem, kterým chceme podporovat sportování a aktivní pohyb lidí v České republice.“