6 funkcí z iOS 15, které nefungují na starších iPhonech

Tento týden v pondělí, tedy 7. června 2021, jsme se na vývojářské konferenci WWDC21 dočkali představení nových operačních systémů pro zařízení od Applu. Konkrétně jablečná společnost představila iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Největší část prezentace byla věnována iOS 15 a právě tento systém nabízí ze všech představených nejvíce novinek. V posledních dnech se samozřejmě veškerým novinkám na našem magazínu věnujeme, abyste byli v obraze. Pravdou ale je, že některé funkce z iOS 15, které jsou závislé na Neural Engine, nefungují na starších iPhonech – ty totiž Neural Engine nemají, anebo je jednoduše slabý. Konkrétně se jedná o tato zařízení:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus a X už sice Neural Engine disponují, každopádně lze předpokládat, že není dostatečně výkonný pro to, aby mohl s novými funkcemi pracovat. Abychom to tedy uvedli na pravdou míru – pokud si chcete užít veškeré nové funkce z iOS 15, tak je nutné, abyste vlastnili zařízení s čipem A12 Bionic a novějším. V překladu to znamená, že musíte vlastnit iPhone XS (potažmo XR) a novější. Teď už se ale pojďme podívat na samotné funkce z iOS 15, které si na starších iPhonech neužijete. I přesto je ale více než pozoruhodné, že je iOS 15 vůbec na iPhone 6s k dispozici. Tento telefon byl totiž představen již v roce 2015, což je dlouhou dobu nazpátek. Apple tak nabízí bezkonkurenční podporu svých zařízení.

Zdroj: SmartMockups

Live Text

S pomocí funkce Live Text můžete jednoduše pracovat z textem, který se nachází v rámci fotografií, popřípadě na který se zaměříte při focení. Pokud tedy například při focení nasměrujete iPhone na nějaký text, tak dojde k jeho rozpoznání a vy se pak můžete pomocí jediného tlačítka přesunout do speciálního režimu, ve kterém lze text například kopírovat, sdílet či vyhledat. Ve Fotkách pak stačí na textu jednoduše podržet prst, stejně jako by se jednalo o nějaký text na webu. Live Text funguje i s odkazy – například pokud namíříte na telefonní číslo, tak se můžete ihned pustit do volání. Live Text bohužel na starších zařízeních nevyužijete.

Vyhledávání

Kromě funkce Live Text nově v iOS 15 najdeme funkci, která se v angličtině nazývá Virtual Lookup, potažmo vizuální vyhledávání. Díky této funkci můžete jednoduše identifikovat objekty na vašich fotografiích. V praxi to znamená, že iPhone může poznat, že se na fotce nachází nějaké zvíře, umění, kniha, příroda, zařízení a mnoho dalšího. Osobně jsem tuto funkci vyzkoušel na slově iMac. Tohle slovo jsem zadal do Spotlightu a během chvíle na mě vyskočily všechny fotografie, na kterých byl iMac vyfocený. Podobnou funkci nabízí v rámci Androidu i Google, na starších iPhonech si ji ale neužijete.

Portrétní režim ve FaceTime

Pokud pandemie koronaviru zasáhla váš pracovní či studentský režim, tak jste se s největší pravděpodobností ocitli doma, a to v home-office. Abyste mohli komunikovat se spolupracovníky či učiteli a spolužáky, tak jste k tomu museli využít jednu z předních aplikací pro komunikaci – například Zoom, Microsoft Teams či Google Meet. Všechny tyto aplikace se během pandemie koronaviru neustále vylepšovaly, jen FaceTime bohužel zůstal neměnný. Sice pozdě, ale přece – tak by se dalo zhodnotit vylepšení FaceTime s příchodem iOS 15. Kromě toho, že FaceTime v iOS 15 nabízí možnost pro připojení se do FaceTime hovoru komukoliv, a to pomocí odkazu, tak přibyla také funkce, díky které si můžete nechat rozmazat pozadí. Takto to funguje už delší dobu ve výše zmíněných komunikačních aplikacích. Ve FaceTime je ale omezení – portrétní režim, potažmo jednoduše rozmazání pozadí, funguje pouze od iPhone XS (či XR) a novějšího.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Prostorový zvuk ve FaceTime

Mezi další vylepšení aplikace FaceTime patří možnost využití prostorového zvuku. Díky prostorovému zvuku dojde k tomu, že při FaceTime hovorech uslyšíte hlas ze směru, ve kterém na iPhone druhá osoba mluví. Zkrátka a jednoduše, pokud osoba mluví na iPhone z pravé strany, tak díky prostorovému zvuku se vám hlas doopravdy přehraje na pravé straně. Jedná se o skvělou funkci, bohužel si ji ale s nainstalovaným iOS 15 neužijete na iPhonech X a starších. Funkce totiž vyžaduje již zmíněný čip A12 Bionic a novější.

Vylepšení měst v Mapách

Apple se v rámci iOS 15 rozhodl pro ještě detailnější přepracování velkých světových měst. Díky tomu si můžete nechat zobrazit více detailů o cestách, budovách stromech a dalších objektech, některá místa pak bude dokonce možné zobrazit ve 3D režimu. Nechybí ani vylepšení tmavého režimu, který připomíná noční město pod svítícím Měsícem. Abyste tuto funkci mohli využít v iOS 15, potřebujete iPhone XS a novější. Kromě toho si tyto novinky ani neužijete v Česku, ale jen ve světových metropolích.

Pěší navigace skrze AR

Další novinkou, kterou si neužijete na starších iPhonech, a navíc k tomu ani v Česku, je pěší navigace skrze AR. Pokud se však někdy ocitnete v nějakém ze světových velkoměst, tak vás tato funkce překvapí, tedy vlastníte-li iPhone XS a novější. Díky AR se bude stačit jednoduše rozhlédnout po okolí, čímž dojde k rozpoznání místa, ve kterém se nacházíte. Na displeji iPhonu se vám pak v reálném čase promítnou názvy ulic a navigační šipky, kterých se pro dojití do cíle můžete držet.