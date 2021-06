Ve včerejších večerních hodinách jsme se dočkali v rámci WWDC21 představení nových operačních systémů. Konkrétně se jednalo o iOS a iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 a tvOS 15. Jak už to tak bývá ve zvyku, tak velká část konference byla věnována operačnímu systému iOS 15, ve kterém tam logicky přibylo nejvíce novinek. Hned na začátku představení nového iOS se Apple rozmluvil o vylepšeních v rámci FaceTime, kterých nakonec bylo opravdu mnoho. Apple se touto aktualizací snaží FaceTime svým způsobem přiblížit například aplikacím Microsoft Teams či Zoom, které slouží k hromadným konferencím, což rozhodně není od věci.

iOS 15: Jak zahájit FaceTime hovor pomocí odkazu

Problém byl až do představení iOS 15 v tom, že byl FaceTime k dispozici jen na jablečné produkty. Pokud jste navíc s uživatelem chtěli komunikovat, museli jste znát jeho telefonní číslo anebo ho mít v kontaktech. FaceTime tak byl určen spíše pro (video)hovory s rodinou či přáteli. Naštěstí se to ale změnilo a Apple v rámci iOS 15 a dalších nových systémech přišel s funkcí, díky které můžete váš FaceTime hovor sdílet s kýmkoliv, kdekoliv a jakkoliv, a to pomocí odkazu. Chcete-li zjistit, jak na to, tak pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části klepněte na možnost Vytvořit odkaz.

Nyní se ve spodní části zobrazí menu sdílení, pomocí kterého lze odkaz sdílet.

pomocí kterého lze odkaz sdílet. Vyberte si tedy uživatele a platformu, přes kterou chcete odkaz sdílet, a klepněte na ni. Popřípadě stačí klepnout na možnost Kopírovat a odkaz vložit kamkoliv jinam.

Při vybrání sdílení už se vám zobrazí předepsaná zpráva s odkazem, kterou stačí odeslat.

Druhá strana se připojí do hovoru tak, že na odkaz klepne a bude se držet instrukcí.

a bude se držet instrukcí. Aby se osoba mohla připojit, tak je nutné, abyste její připojení potvrdili.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v iOS 15 zahájit FaceTime hovor pomocí odkazu. Abyste tímto způsobem mohli vést hovory přes FaceTime, tak je nutné, aby nový operační systém měla nainstalována i druhá strana. Snažili jsme se v redakci připojení přes odkaz vyzkoušet i na starších verzích iOS a macOS, bohužel však bezúspěšně. Jestliže se snažíte připojit přes Apple zařízení, tak se vám po otevření odkazu automaticky spustí aplikace FaceTime. Pokud se budete připojovat třeba z Windows či Androidu, tak se ocitnete v novém webovém rozhraní. FaceTime tak není konečně limitován pouze na jablečná zařízení a jste s ním schopni fungovat i jinde.