Widgety budou s příchodem iOS 15 ještě chytřejší

I pravděpodobně největší novinka iOS 14 v podobě widgetů se dočkala nějakého vylepšení. V iOS 14 můžete do chytré sady přihodit několik widgetů a swipovat mezi nimi. Dobrou funkcí pak je, že iPhone vám v tomto balíčku bude během dne zobrazovat ten nejrelevantnější widget, a to v závislosti například na denní době či vaší poloze. Chytrou sadu widgetů ale iOS 15 posune na další úroveň díky Widget Suggestions, jenž bude do chytré sady automaticky přidávat (či odebírat) widgety v souladu s vaší činností či plánovanými aktivitami.

Pokud například budete mít uloženou schůzku, iOS 15 sám od sebe do chytré sady přidá widget Kalendář. Jakmile bude po schůzce, widget bude z chytré sady odstraněn. Dle slov Applu ve společnosti doufají, že tato novinka pomůže uživatelům objevit nové a užitečné widgety. Těch ostatně přibylo v iOS 15 více než dost. Nově je tímto způsobem k vaším očím okamžitě k dispozici Najít, Game Center, App Store, Spánek, Mail a další. Pondělní vývojářská konference trvala 105 minut. Pokud ale tolik času nemáte, můžete si ji zde pustit v „osekaných“ 23 minutách, kde je ukázáno jen to nejdůležitější. Více novinek o iOS 15 se pak dozvíte zde. Který operační systém na vás udělal největší dojem?