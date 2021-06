K aplikacím v tvOS 15 se půjde přihlašovat přes Touch ID a Face ID

Společnost Apple na pondělní vývojářské konferenci WWDC 2021 představila novinky okolo iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey a watcOS 8. Byť bývá každoročně hovořeno i o tvOS 15, tento operační systém příliš prostoru nedostal. Letmo jsme se pouze dozvěděli, že se zlepší integrace s HomePod mini. Novinky tedy přicházejí postupně. Nyní už víme, že tvOS 15 usnadní uživatelům přihlašování za pomoci Touch ID a Face ID.

Jak můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce, obrazovka hovoří o „přihlášení se jablečným zařízením“. Jakmile uživatel tuto možnost potvrdí, bude na jeho blízký iPhone či iPad odesláno oznámení, které použije informace klíčenky iCloud ohledně automatického navrhování správných přihlašovacích údajů. Pokud se tedy budete chtít přihlásit k Netflixu, dojde vám na vaše zařízení notifikace, která na základě použití vašeho Touch ID či Face ID použije správné přihlašovací údaje. Apple tady tento postup sice schvaluje, je ale ovšem na třetích stranách, aby si jej osvojily a do svých aplikací jej implementovaly. Pevně lze ale věřit, že do ostrého vydání to společnosti jako Netflix, HBO a Disney stihnout. Jak se vám líbila konference WWDC a kterou novinku považujete za nejpřevratnější?