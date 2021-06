Apple spustil Apple Music HiFi

Slib splněn. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky označit čerstvý krok Applu ve formě spuštění bezztrátového režimu a podpory prostorového zvuku v Apple Music. Tyto novinky sice oznámil už před pár týdny skrze tiskovou zprávu, k jejich spuštění se však odhodlal až dnes v noci – tedy krátce poté, co se o novinkách v Apple Music rozpovídal i na úvodní Keynote WWDC s tím, že je hodlá v horizontu pár hodin spustit.

Aby bylo možné novinky v Apple Music využívat, je potřeba v zařízeních, přes která si chcete hudbu pouštět, mít nainstalovaný nejnovější veřejnou verzi operačních systémů Applu. Jedná se tedy o iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 a další. Novinky poběží samozřejmě i na betách a to jak těch systému 14.7, tak i 15. Co se pak týče jejich využitelnosti, zatímco prostorový zvuk si užijete prakticky na všech sluchátkách připojitelných k iPhonu, Lossless režim do sluchátek ani HomePodů jen tak nedostanete. Pozitivní zprávou je pak to, že je HiFi režim v Apple Music zcela zdarma, respektive v ceně stávajícího předplatného.