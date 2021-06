Zapomeňte na hliník. Čeští prodejci už nabízí LTE Apple Watch i v ocelové verzi

Přestože jsou Apple Watch vyráběny hned s několika typy těl, v České republice jsou od Series 3 dostupné jen hliníkové modely. To se však nyní konečně změní. S příchodem podpory LTE do České republiky totiž dorazí na pulty tuzemských obchodů minimálně jeden nový typ Apple Watch – konkrétně model s tělem z leštěné oceli. V budoucnu by se pak vedle něj mohl prodávat i model z titanu, který je u Series 6 taktéž k dispozici.

Právě omezenost nabídky materiálů u Apple Watch tuzemské jablíčkáře dlouhé roky velmi trápila, jelikož by mnozí z nich raději sáhli místo po hliníku po odolnější a i designově povedenějších titanových či ocelových variantách. Ty však Apple bohužel vyrábí jen v LTE verzi, kterou prodává jen na trzích, kde je tato technologie operátory podporována. A jelikož se právě to nyní stane, budou nové materiálové verze Apple Watch konečně dostupné i u nás. Je nicméně potřeba počítat s tím, že levné nebudou.

Ačkoliv Apple na svém Online Storu hodinky ještě oficiálně nevyvěsil, díky jejich zalistování autorizovanými Apple prodejci už víme, že 40mm verze v oceli se silikonovým řemínkem odstartují na 18 990 Kč, za verze s milánským tahem pak zaplatíme ve stejné velikosti 20 390 Kč. Co se týče 44mm Cellular verzí s ocelovým tělem a silikonovým řemínkem, ty odstartují na 20 390 Kč, v případě 44mm verzí s milánským tahem si pak musíte nachystat 21 790 Kč. Ceny jsou tedy poměrně vysoké, na druhou stranu za ně však dostanete hodinky z oceli se safírovým sklem – tedy o poznání zajímavější modely než ty hliníkové.