Apple letos uživatelům umožní zůstat u iOS 14

Společnost Apple má letos v plánu nabídnout majitelům iPadů a iPhonů možnost setrvat i po vydání nových plných verzí svých operačních systémů u verzí iOS 14 a iPadOS 14. Svědčí o tom informace, které firma uvádí na příslušné webové stránce, věnované novým verzím svých mobilních operačních systémů. Apple nově nabídne uživatelům v Nastavení v sekci aktualizací softwaru možnost vybrat si mezi dvěma různými druhy aktualizací. Jednou z možností bude klasický přechod na novou verzi mobilního operačního systému, v letošním případě tedy iOS 15 / iPadOS 15. Druhou možnost bude představovat setrvání u verze iOS 14. Uživatelé, kteří se rozhodnou, že na operační systém iOS 15 zatím přecházet nebudou, se zároveň nemusí obávat toho, že by přišli o bezpečnostní aktualizace – ty jim totiž Apple bude i nadále poskytovat, a to až do doby, než se budou cítit připraveni na přechod k nové verzi operačního systému. Je to vůbec poprvé, co Apple umožňuje zůstat u starší verze a zároveň instalovat bezpečnostní aktualizace. Až dosud byli totiž uživatelé víceméně nuceni dříve či později přejít na nejnovější verzi, přičemž Apple přestal vždy předchozí verzi operačního systému podepisovat, a uživatelé ztratili možnost návratu zpět.