Apple Keynote živě: Kdy, kde a jak sledovat dnešní představení iOS 15 a dalších novinek

Jestliže se zajímáte o Apple, tak jste zajisté před několika měsíci zaregistrovali oznámení konání letošní vývojářské konference WWDC21. Pravdou je, že k oznámení došlo už relativně dávno, dokonce jablečná společnost v mezičase stihla uspořádat letošní první konferenci. Pro připomenutí všem, kteří zapomněli – letošní WWDC se bude konat již dnes, tedy 7. června 2021, a to klasicky od 19:00 našeho času. Na této konferenci se dočkáme představení nových operačních systémů – iOS a iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 a tvOS 15. Kromě toho bychom se měli dočkat vylepšení některých aplikací, z hlediska hardwaru nám Apple nejspíše potvrdí příchod Apple Watch ve verzi Cellular do České republiky a dalších zemí, ve hře je pak také představení nových MacBooků Pro. Zmínit můžeme i možný příchod české Siri. S jistotou to samozřejmě potvrdit nemůžeme, jelikož prozatím veškeré podrobnosti ví jen samotný Apple. Zanedlouho se alo o ně s námi podělí.

Kdy, kde a jak sledovat dnešní představení iOS 15 a dalších novinek

Pokud chcete dnešní vývojářskou konferenci WWDC, na které dojde k představení iOS 15 a dalších novinek, sledovat společně s námi, tak samozřejmě můžete. Dobrou zprávou je, že aktuálně už lze celou konferenci jednoduše sledovat na všemožných zařízeních, což tedy ještě nějakou dobu nazpátek možné nebylo. Ať už tedy máte nějaké jablečné zařízení či Windows nebo Android, tak stačí přejít na stránku živého přenosu WWDC21 na YouTube. Zde se aktuálně zobrazuje pouze grafika konference, avšak po startu se živý přenos automaticky spustí. Kromě toho lze samozřejmě konferenci také klasicky sledovat na stránkách samotného Applu, a to pomocí tohoto odkazu. Nezapomeňte tedy – dnes v 19:00 našeho času buďte připraveni.

Apple Event můžete sledovat zde

Zdroj: Apple

Stejně jako v minulých letech je celý živý přenos z WWDC21 v angličtině. Pro většinu z vás se zajisté nejedná o velký problém, a to i díky titulkům, které si můžete nechat zobrazit. Jestliže však anglicky neumíte a titulky číst nechcete, popřípadě pokud se nemůžete dívat na samotné video, tak pro vás budeme mít připravený živý přepis v češtině, a to přímo na našem webu – pro přesunutí se stačí klepnout zde. Před, během a i po konferenci vás již tradičně budeme zásobovat články, ve kterých se dozvíte naprosto všechno. K těmto článkům se pak samozřejmě můžete kdykoliv zpětně vrátit, abyste si případně cokoliv ujasnili. I tato konference bude probíhat pouze online, bez fyzických účastníků v podobě médií a novinářů. Tak jako tak se ale konference bude pro online diváky odehrávat z Apple Parku z Divadle Steva Jobse. Budeme rádi, pokud se rozhodnete letošní WWDC sledovat společně s námi!