Last-minute úniky: Apple se na WWDC zaměří na Safari, Zdraví, Mapy a iMessage

Již dnes startuje 32. mezinárodní vývojářská konference Applu WWDC, na které kalifornský gigant světu představí celou řadu novinek, které si pro něj v posledních měsících přichystal. Hlavním hřebem pak bude odhalení nových generací operačních systémů pro Apple produkty v čele s iOS 15 a dalšími. O těch toho sice v uplynulých týdnech příliš mnoho neuniklo, poslední hodiny před Keynote to však vynahrazují. Co tedy víme zhruba 12 hodin před startem úvodní Keynote?

Podle zdrojů Joanny Stern z prestižního Wall Street Journal se chce Apple v následujících měsících zaměřit primárně za vylepšení Safari, Zdraví, Map a iMessage a to na všech svých platformách. U Safari by se mělo jednat primárně o další vylepšení soukromí, na kterém Apple pracuje u svého prohlížeče dlouhodobě a nutno podotknout, že k radosti svých uživatelů. U Zdraví by zase měly přibýt nové možnosti záznamu dat, které by měly uživatelům sledování jeho životního stylu v souvislosti se zdravotním stavem ještě usnadnit. Hovoří se například o možnosti sledovat stravu, která by pomohla v různých dietách a tak podobně.

Co se týče Apple Maps, u těch se spíše než s odhalením novinek počítá s rozdmýcháním dříve představených funkcí, které se Apple nyní snaží vehementně rozšířit. Na mysli máme primárně funkci Look Around, která je de facto kopií Google Street View a pro kterou sbírá Apple v posledních dnech data i v České republice. Očekávat se dá rovněž nasazení podpory dalších podobných funkcí nyní omezených jen na pár států celého světa do dalších zemí.

Jako poslední mají větším upgradem projít iMessage, u kterých je možností pro zlepšení celá řada. Apple se u nich může vylepšit jak na stávající funkčnost a k dokonalosti dotáhnout například synchronizaci přes iCloud, ale rovněž do nich může přidat celou řadu užitečných novinek ve formě možnosti reakce na určité zprávy, mizejících zpráv po určitém čase a tak podobně – tedy jinými slovy funkce, kterými v současnosti disponují komunikátory třetích stran. Co vše se v nich objeví nicméně ukáže až čas.