Od Jobsova návratu k online přenosům: Historie WWDC

Už jen pár dní nás dělí od dalšího ročníku pravidelné vývojářské konference Applu WWDC. Tato akce se koná již více než dvacet let, a postupem času si získává čím dál větší popularitu nejen mezi odborníky, ale také mezi novináři nebo fanoušky společnosti Apple. Pojďme dnes společně zavzpomínat na to, jak probíhaly uplynulé ročníky WWDC, a co zajímavého přinesly.

Kořeny WWDC sice sahají až do počátku devadesátých let minulého století, opravdu zajímavou se ale tato konference stala až v roce 1997, kdy se do Applu čerstvě vrátil Steve Jobs. První WWDC, na které se od svého návratu objevil, se také svým formátem lišila od předchozích ročníků, a spíše než prezentaci připomínala pásmo otázek a odpovědí. Zúčastnění vývojáři se Steva Jobse ptali například na budoucnost jablečných platforem, na plány, které má Apple se softwarem společnosti NeXT a na řadu dalších témat. Jen málokdo v té době tušil, že je Apple konečně na cestě zpět na vrchol.

V letech 1998 – 2001 se cupertinská společnost soustředila například na přechod od operačního systému Mac OS 9 k Mac OS X. Na všech WWDC konferencích, které se v tomto období konal, firma představila nové technologie – v roce 1998 šlo například o platformy Carbon a Quartz. Jobs ve svém „znovuvynalézání Applu“ neustával ale ani v následujících letech, kdy jeho firma přinesla světu novinky jako iMac, iBook, iPod nebo zmíněný operační systém Mac OS X. V té době již Apple stál poměrně sebevědomě na svých vlastních nohou, a jeho vývojářské konference byly také čím dál zábavnější – na WWDC 2002 například Jobs prakticky vystavil pohřeb operačnímu systému Mac OS 9, a zahájil tak éru Mac OS X. Na této WWDC byla představena také technologie iSync nebo třeba nehudební funkce pro přehrávač iPod, jako byly hry nebo například kalendář. Byl zde také představen první iPod, který spolupracoval s operačním systémem Windows.

Na WWDC 2003 pak Apple představil operační systém Mac OS X Panther, software Xcode, ale třeba také nové aplikace jako iChat AV či Finder, a své místo zde mělo také představení webové kamery iSight – tu také všichni návštěvníci dostali s sebou jako dárek. Mezi další novinky na WWDC 2003 patřil také nový Power Mac G5. Hlavním tématem následující WWDC, konané v roce 2004, byl operační systém Mac OS X Tiger se spoustou nových funkcí a vylepšení. Již tehdy se začínalo mluvit o tom, že by Apple mohl u svých počítačů přejít z procesorů PowerPC na komponenty od Intelu, tuto novinku ale firma oznámila až v průběhu WWDC 2005, kdy Steve Jobs promítl na projekční plátno nápis „It’s true!“ následovaný logem společnosti Intel. Spolu s touto novinkou Apple na WWDC 2005 představil také technologie Rosetta a Universal, které měly vývojářům aplikací pomoci s přechodem na nové procesory.

Na konferenci WWDC 2006 Steve Jobs spolu se Scottem Forstallem představili ranou verzi operačního systému Mac OS X Leopard, o kterém Jobs tehdy prohlásil, že se může pochlubit přísně tajnými funkcemi – ty ale odmítl na pódiu prozradit z obav, aby je konkurence nechtěla okopírovat. V tomto roce se na WWDC také představil první Mac Pro. Na WWDC 2007 představil Steve Jobs například operační systém Mac OS X Leopard nebo možnost vývoje webových aplikací pro Safari na iPhonu pro vývojáře třetích stran, a své místo zde dostala také prezentace webového prohlížeče Safari ve verzi pro počítače s operačním systémem Windows. WWDC, která se konala v roce 2008, se již z velké části nesla v duchu nového iPhone SDK pro vývojáře třetích stran a App Storu pro iPhone, který Apple uvedl do provozu o několik týdnů později spolu s vydáním operačního systému iPhone OS 2.0. Na této konferenci byl také představen nový iPhone 3G.

WWDC 2009 se musela z důvodů zdravotních komplikací obejít bez Steva Jobse, a úvodní Keynote si tehdy vzal na starost převážně Phil Schiller. Ten zde představil nové verze operačních systémů iPhone OS a Mac OS X, za hlavní hvězdu WWDC 2009 byl ale považován nový iPhone 3GS, který přinesl řadu novinek od vylepšeného výkonu až po hlasové ovládání nebo třeba možnost nahrávání videa. Podobný rozruch ale vyvolala i WWDC 2010, na které se účastníci mohli blíže a důkladněji seznámit se všemi funkcemi nového iPhonu 4. Vzhledem k nedávnému úniku si Steve Jobs tehdy neodpustil ani vtipkování ohledně toho, že „všichni už vlastně všechno viděli“.

Na WWDC 2011 představila společnost Apple svůj operační systém iOS 5, službu iCloud a OS X Lion. Jednalo se také o poslední Keynote, kterou vedl Steve Jobs, a on sám se po jejím skončení dočkal ze strany účastníků masivního potlesku vestoje. Všech 5 tisíc vstupenek na tuto událost se údajně podařilo beznadějně vyprodat v průběhu prvních dvanácti hodin. Je pochopitelné, že WWDC, která se konala o rok později, byla pro pořadatele i účinkující náročná, ale byla zvládnutá s přehledem. Apple zde představil nové nativní Mapy, nový MacBook Air, MacBook Pro s Retina displejem, a předvedl také své nové operační systémy Mac OS X Mountain Lion a iOS 6. Tato WWDC byla také první vývojářskou konferencí, které se mohli zúčastnit také účastníci mladší třinácti let. O WWDC 2013 se hodně mluvilo především v souvislosti s představením operačního systému iOS 7, který kromě nových funkcí přinesl také kompletně přepracovaný vzhled a uživatelské rozhraní. Apple zde také představil nový Mac Pro, AirPort Time Capsule a AirPort Extreme, MacBook Air, a samozřejmě také operační systém OS X Mavericks spolu s platformou iWork pro iCloud.

WWDC 2014 byla významná pro změnu z toho důvodu, že se na ní představil kompletně nový vzhled operačního systému Mac OS X Yosemite. Kromě něj zde Apple představil také operační systém iOS 8, nový programovací jazyk Swift a Metal API. Na představení nového hardwaru zde tentokrát nedošlo. Na WWDC, která se konala o rok později, představila cupertinská společnost svou novou hudební streamovací službu Apple Music spolu se zpravodajskou službou Apple News. Došlo také k představení operačních systémů OS X El Capitan, operačního systému pro Apple Watch a operačního systému iOS 9. Na WWDC 2016 Apple oznámil, že přejmenuje svůj operační systém OS X na macOS a představil novinku s názvem macOS Sierra. Kromě ní došlo také k představení operačního systému iOS 10, watchOS 3 a tvOS 10, stejně jako k představení nové nativní aplikace Domácnost.

Zatímco WWDC 2016 se obešla bez představování nových produktů, na následující konferenci Apple kromě operačních systémů iOS 11, watchOS 4 a macOS High Sierra představil také nový iMac, MacBook a MacBook Pro, stejně jako nový iMac Pro, 10,5” iPad Pro a HomePod. Vývojářská konference WWDC 2018 se opět obešla bez představení nového hardwaru, Apple zde ale představil operační systémy iOS 12, macOS Mojave, watchOS 5 a nový tvOS. Ti, kteří si při červnových konferencích užívali představování nového hardwaru, si na své přišli až v roce 2019, kdy Apple kromě iOS 13, iPadOS, macOS Catalina, tvOS 13 a watchOS 6 představil také zbrusu nový Mac Pro a Pro DIsplay XDR. WWDC 2020 byla již poznamenaná koronavirovou pandemií, proto se konala online bez fyzické účasti diváků. Apple na ní představil operační systémy iOS 14, funkci CarKey, iPadOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur a tvOS 14. Apple zde také poprvé oficiálně oznámil, že se v dohledné době chystá přejít na vlastní procesory.