tvOS 15 a HomePod OS 15: Vše, co o nich víme a co od nich očekáváme

Již na příští pondělí má Apple naplánovanou úvodní Keynote své vývojářské konference WWDC, na které světu představí řadu novinek chystaných na následujících týdne či měsíce. Chybět mezi nimi nebude ani nová verze televizního operačního systému tvOS, kterou Apple nahradí na podzim aktuální tvOS 14. Po jejím boku se pak představí i nová verze OS pro HomePod, která právě z tvOS vychází Co vše tedy již nyní o novinkách víme a co vše od nich očekáváme?

Obecně se dá říci, že toho z nových tvOS a HomePod OS uniká každý rok před představením jejich nové verze naprosté minimum, takže to, že jsme se letos nedočkali prakticky žádného zajímavého úniku nás z míry vyvádět nemusí. Zároveň se pak dá říci i to, že ani od jednoho ze systémů (respektive od jednoho systému určeného pro dvě zařízení) se dlouhodobě neočekávají žádné velké věci, jelikož běží v poměrně specifických hardwarech z hlediska využitelnosti.

Co se týče tvOS 15, nemá smysl počítat s redesignem či čímkoliv podobným, jelikož se Apple již řadu let drží víceméně stejného schématu, který však působí stále moderně, uživatelsky přívětivě a zkrátka tak, že jej je skoro až zbytečné jakkoliv na sílu upgradovat. U nové verze televizního systému proto obecně očekáváme jen minimum změn například ve formě přidání nových spořičů obrazovky či nových prvků pro zpřístupnění. Příjemné by bylo i přidání aplikace iCloud Drive, přes kterou by bylo procházet soubory uložené právě na něm, či si je přímo z něj do televize stahovat. Majitelé letošní generace Apple TV pak určitě prahnou po přidání podpory 120Hz obnovovací frekvence, kterou podporuje HDMI 2.1, kterým disponují. Nutno podotknout, že právě nasazení 120Hz obnovovací frekvence je de facto jediným vylepšením, které uniklo na světlo světa s předstihem. Pokud by vás pak zajímalo, k čemu by šlo využít, je to zejména hraní her. Jejich přizpůsobení vyšší obnovovací frekvenci by pro vývojáře nebylo zcela určitě nic složitého a herní zážitek by díky tomu šel strmě nahoru.

Pokud by vás pak zajímalo, co očekáváme od nového OS pro HomePod, je toho bohužel extrémně málo. Nikoliv však proto, že bychom nevěřili tomu, že Apple nic nepřinese, ale spíš proto, že si zkrátka příliš nedokážeme představit, co vše by u něj ještě mohlo být vylepšeno. Suverénně nejpříjemnější vychytávkou by bylo přidání možnosti navolit si výchozí komunikátory či streamovací služby, což Apple sliboval už při představení HomePodu mini. Je nicméně otázkou, zda se mu do něčeho podobného bude chtít, protože by si tím de facto podřízl větev sám pod sebou. Jako poměrně pravděpodobné vylepšení se pak jeví třeba i nasazení personalizace na další prvky v reproduktoru, díky čemuž by se tak stal v rodinách o více členech ještě využitelnější.