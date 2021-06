macOS 12: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již na příští pondělí má Apple naplánovanou úvodní Keynote své vývojářské konference WWDC, na které světu představí řadu novinek chystaných na následujících týdne či měsíce. Chybět mezi nimi nebude ani nová verze počítačového operačního systému macOS, kterou Apple nahradí na podzim aktuální macOS 11 Big Sur. Co vše tedy již nyní o macOS 12 víme a co vše od něj očekáváme?

V případě macOS 12 je bohužel situace prakticky stejná jako u iOS 15, iPadOS či watchOS 8. V uplynulých měsících jsme se totiž nedočkali jediného většího úniku, které by novinky v systému jakkoliv více poodhalil. S trochou nadsázky se tak dá říci, že vše okolo macOS 12 je pouhou věštbou z křišťálové koule – tedy minimálně z velké části. Jedinou drobností, která v souvislosti s macOS 12 unikla, je tvrzení jednoho z předních leakerů – konkrétně Komiyi, že se u systému Apple zaměří primárně na co největší optimalizaci pro Macy s čipy Apple Silicon. To ale není ve výsledku ničím příliš překvapivým, jelikož na ně chce v brzké budoucnosti kompletně přejít a tedy už pro něj nemá moc smysl ztrácet čas s Intelem, byť majitelům Inteláckých strojů přislíbil, že je bude softwarově podporovat ještě dlouho.

Vzhledem k tomu, že je prakticky jasné, že se Apple zaměří primárně na optimalizaci nastupující generace Maců, nemáme popravdě od macOS 12 žádná velká očekávání z hlediska novinek. Nějakých drobností se určitě dočkáme, ale hlavní prim bude letos pravděpodobně hrát snaha navýšit výkon strojů softwarovými optimalizacemi nebo je minimálně zbavit od zbytečností v kódu a tím zrychlit procházení systému a tak podobně.

Já osobně doufám, že se Applu podaří odstranit i veškeré chyby, které současný macOS 11 sužují – ať už se jedná o náhlé změny klávesnice při odhlášení, ze kterých pramení potíže s opětovným přihlášením nebo občasné nelogičnosti v nastavení, kdy se například i přes zakázané spuštění aplikace při startu aplikace stejně spustí a tak podobně. Zkrátka a dobře – chci macOS 12 bez chyb, které mě na macOS 11 štvou.

Žádným velkým překvapením by zřejmě nebylo odemčení plochy pro widgety. Ty jsou totiž v současnosti „uvězněny“ v notifikačním centru, což je vcelku škoda, jelikož jejich využitelnost není taková, jaká by mohla být. Kdyby však byly připnutelné na plochu, zcela určitě by jejich obliba vyrostla. Uživatelé, kterým není toto řešení sympatické, by se pak mohli samozřejmě i nadále držet widgetového centra.