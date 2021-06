Do Apple Arcade nedorazila již dva měsíce žádná nová hra

Pokud chcete, aby nějaká služba rostla, musíte přidávat nový obsah. Dlouhé měsíce platilo, že Apple do své herní služby Apple Arcade pravidelně dodával určitý počet her. Technologický gigant ale do svého portfolia nové hry zařadil naposledy 2. dubna tohoto roku, tedy před více než dvěma měsíci. Je ovšem třeba dodat, že her bylo hned třicet a přibyly taktéž dvé nové kategorie, a sice Timeless Classics a App Store Greats. Her je tak v současné době na Apple Arcade více než 180.

Ačkoli sama služba zažila během dvou měsíců nějaké novinky (QR kódy), důležitější je samotný obsah služby. Je ale třeba říct, že už od pátku se očekává, že Apple bude v trendu týdenního přidávání novinek opět pokračovat. Ostatně i nyní je u spousty titulů upomínka „již brzy“, přičemž řeč je třeba o Solitaire Stories, Frenzic Overtime či RPG Legends of Kingdom Rush. Apple tuto službu představil v září roku 2019 a je jen těžké odhadovat, na kolik je služba pro hráče relevantní. Pokud vás tato služba zajímá, první měsíc je na vyzkoušení zdarma. Poté stojí 139 korun měsíčně a předplatné je možné sdílet až s pěti členy rodiny. Apple Arcade lze také získat levněji v rámci balíčku Apple One.