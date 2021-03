Apple chce ještě více rozdmýchat zájem o své předplatné služby, pomoci mu v tom má i novinky z iOS 14.5

Blíží se další maličkost, která ale může leckoho potěšit, byť teda pravděpodobně bohužel ne u nás. V loňském roce jablečná společnost začala nabízet zákazníkům nový způsob objevování svých předplatitelských služeb prostřednictvím QR kódů a NFC značek, a to v některých svých prodejnách. Jak plyne ze včera vydané bety iOS 14.5, Apple plánuje rozšířit tuto interakci i na Apple Arcade, Apple TV+ a Apple Music.

Současná praxe je zcela jednoduchá. Ve vybraném obchodu Applu narazíte na QR kód či NFC štítek. Po příslušné interakci se otevře domovská stránka dané služby. Z kódu nové bety bylo zjištěno, že iOS 14.5 obsahuje nový druh oznámení, která mají zvýšit podporu předplatitelských služeb Applu. Ačkoliv se nezná přesný účel zmiňované novinky, šušká se, že Apple by mohl umožnit jejich použití po celém světě. Pod tímto článkem můžete vidět koncept, jak by taková interakce mohla na displeji vašeho iPhonu vypadat. Není ovšem jasné, zda by novinka vypadala opravdu podobně. Místo přesměrování do dané aplikace by tak nově mohlo vyjet oznámení a uživatel by si sám vybral, co provede. Pokud uživatel, který funkci použije, nemá danou službu předplacenou, bude vyzván, aby službu vyzkoušel, a to jednotlivě, nebo v rámci balíčku Apple One. Jediné štítky NFC, které mohou tato oznámení vyvolat, jsou ty, jenž byly vytvořeny společností Apple, což spíše znamená, že tato funkce je určena výhradně pro Apple Story. My si tedy pravděpodobně budeme muset nechat zajít chuť.