AirPods Max netáhnou. Apple jich za letošek prodá méně než klasických AirPods za jedno čtvrtletí

Sluchátka AirPods jsou dlouhodobě považována za celosvětový fenomén. Po představení jejich nového typu ve formě modelu Max však toto označení už tak úplně neplatí. Zatímco ve světě peckových a špuntových modelů se o AirPods jakožto o fenoménu hovořit dá i nadále, na trhu s náhlavními sluchátky tomu tak rozhodně není. Prodeje AirPods Max totiž Apple těšit nemohou a ani nebudou.

Že je o nová náhlavní sluchátka Applu relativně malý zájem předpovídali v předešlých měsících již mnozí analytici a za pravdu jim nyní dal i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Jeho zdroje totiž uvedly, že zájem o sluchátka je tak malý, že jich má Apple za rok 2021 prodat zhruba milion, což je pro představu 12x méně, než kolik prodal Apple klasických AirPods 2 za 3. čtvrtletí loňska. Důvod nízkých prodejů je pak naprosto logický – je jím jejich cena. Ta je totiž opravdu vysoká, což dělá ze sluchátek o poznání méně dostupný produkt než jsou klasické AirPods. Svou roli pak může hrát i jejich nepřesvědčivá výdrž či zvuk, kteří hodnotí někteří recenzenti jako srovnatelný s cenově výrazně přívětivějšími náhlavními modely.

Je otázkou, zda nedoženou Apple nízké prodeje jeho náhlavních sluchátek za pár let ke stejnému kroku, ke kterému se uchýlil nedávno u HomePodu či iMacu Pro – tedy k ukončení jejich výroby a prodeje. Prodávat milion kusů daného produktu mu totiž dlouhodobě zcela určitě dávat smysl nebude. Na druhou stranu je však pravdou, že má u sluchátek spoustu možností, jak je zajímavě vylepšit a pokud je bude schopen využít a zároveň se nebude bát zahýbat s cenou, mohl by nakonec přeci jen s náhlavními AirPods díru do světa udělat.