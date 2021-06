Máme 3D makety iPhonů 13 a 13 Pro! Zde jsou naše fotky a první dojmy z nich

Ačkoliv je představení iPhonů 13 ještě relativně daleko, už nyní o nich víme extrémně mnoho včetně jejich přesného designu. Applu totiž před nedávnem unikly 3D schémata, která nejenže umožnila si design jeho plánovaných telefonů prohlédnout s několikaměsíčním předstihem, ale dokonce z nich vznikly i šablony pro 3D tiskárny. To jinými slovy znamená, že máte-li ke 3D tiskárně přístup, můžete si na ní iPhony 13 či 13 Pro vytisknout. Učinili jsme tak i my a v následujících řádcích vám přinášíme naše první dojmy z výsledku.

Ačkoliv jsou na první pohled iPhony 13 a 13 Pro rozměrově skoro k nerozeznání od iPhonů 12 a 12 Pro, mírná změna tloušťky je neminula. Zatímco iPhony 12 a 12 Pro byly totiž “tlusté” jen 7,4 milimetru, iPhony 13 a 13 Pro ztloustnou na 7,57 milimetru. Jelikož se však bavíme o změně rozměru v řádu desetin milimetru, asi vás nepřekvapí, že v ruce nemáte absolutně šanci tento upgrade zaznamenat. 0,17 milimetru vám totiž ostatně přidá u tloušťky i robustnější kryt vyměněný za nějaký “slimkový”.

Co se týče výřezu v displeji, ten se nám bohužel i přes zvolenou nejvyšší kvalitu tisku nepovedl natisknout úplně dokonale. Přesto nicméně musíme říci, že rozdíl je oproti doposud používanému výřezu alespoň z toho mála, co jsme na maketách schopni vidět, poměrně velký. V reálu působí popravdě mnohem výrazněji než jen na fotkách a renderech, takže za nás bude tento upgradu určitě velmi příjemný. Naživo na reálném telefonu totiž bude i oproti maketám úplně jinde. Pokud by vás pak zajímaly fotomoduly, u těch se dá říci víceméně totéž, avšak spíš v negativním smyslu. V případě iPhonu 13 Pro se nám sice podařil bohužel natisknout jen modul a nikoliv objektivy, ale i to bohatě stačí k tomu, abychom si potvrdili, že o nenápadný prvek na zádech telefonu se jednat nebude. Hodnotit uspořádání objektivů na iPhonu 13 by pak bylo spíš subjektivní záležitostí.

Pokud vás zajímá, kde se k šablonám pro 3D tisk dostat, sledujte v průběhu dnešního odpoledne náš magazín. Článek o tom, kde je zdarma stáhnete vám totiž už velmi brzy naservírujeme, abyste si mohli s maketami pohrát i vy. Stojí to určitě za to.