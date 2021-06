Podpora rychlejšího 5G u iPhonů 13 ve více zemích světa znovu potvrzena

Představení aktuálně nejnovějšího iPhonu 12 neproběhlo tradičně v září, ale o měsíc později – tedy v říjnu 2020. Mohla za to především koronavirová pandemie, společně s ostatními aspekty, které výrobu i distribuci výrazně zpomalily. Důležité však je, že jsme se dočkali. Tehdy Apple u celé flotily přišel s podporou sítě páté generace, tedy 5G. I přesto, že v tuzemsku tato síť není úplně rozšířená, tak například ve Spojených státech amerických se jedná o naprostý standard. Zde iPhony 12 navíc podporují také 5G mmWave, tedy extrémně rychlé připojení k síti. Přečíst si o tom můžete v souhrnném článku níže.

Letos už by k nějakým odkladům při představení iPhonů 13 dojít nemělo. Již v posledních několika týdnech se navíc začaly objevovat různé spekulace či modely, které nám svým způsobem prozrazují, co od „třináctky“ čekat, a na co se vlastně můžeme těšit. Jedny z posledních zpráv hovoří o možném rozšíření sítě mmWave i do několika okolních států. To znamená, že by se tato technologie již brzy mohla podívat mimo Spojené státy americké, ve kterých je prozatím k dispozici. Magazín DigiTimes konkrétně uvádí, že by mmWave měla podporovat více než polovina všech prodaných iPhonů 13. Nutno podotknout, že aktuálně nejnovější iPhone 12, které podporují mmWave, se od těch „klasických“ bez podpory liší – poznáte to jednoduše podle plastového výřezu na těle, který slouží pro jednodušší příjem signálu.

Prohlédněte si koncepty iPhone 13:

S informací o tom, že by měla být síť mmWave podporována v mnoha ostatních státech, přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, společně s ostatními spolehlivými zdroji. Mezi žhavé kandidáty, kteří by měli mmWave podporovat, patří například Kanada, Japonsko, Austrálie a některé státy Evropy. Síť mmWave pracuje na rádiových pásmech od 24 GHz až po 40 GHz a nabízí extrémně rychlé připojení k internetu. Je soustředěna především na místech s vysokými počty populace a nutno podotknout, že je extrémně náchylná na jakékoliv překážky. Abyste tedy mohli mmWave využívat na sto procent, je nutné mít nerušený výhled na jeho vysílač. Klasickým 5G se pak rozumí to s označením Sub-6GHz. Jak už název napovídá, tak to pracuje ve středních pásmech, konkrétně od 3.4 GHz po 6 GHz. Signál Sub-6GHz zvládne proniknout dál a nevadí mu tolik překážky.

