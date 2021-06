7 aplikací, které byste měli kvůli své bezpečnosti smazat ze smartphone

S příchodem iOS 14.6 Apple přišel s novou funkcí, díky které vás aplikace musí předem požádat o to, aby vás mohly sledovat. Touto funkcí se Apple snaží zabránit tomu, aby různé společnosti sbírala vaše osobní data – někdy totiž nemusíte přesně vědět, jak určitá společnost bude se získanými daty zacházet. Mnoho vývojářů s tímto nemá problém, pak jsou tady ale ti ostatní, kterým funkce vysloveně vadí a bojují proti ní. Apple každopádně žádné výjimky nedělá, což je stará známá. Pokud jste některým aplikacím povolili sledování, popřípadě pokud nechcete mít v telefonu takové aplikace, které se mohou snažit obejít zmíněný systém a vaše data získat, tak by se vám mohl hodit tento článek. V tom se totiž podíváme na 7 aplikací, které po povolení sbírají opravdu citlivá data. Vy byste tak měli přemýšlet o zamítnutí žádostí z těchto aplikací, či o kompletním odstranění.

Words With Friends

Pokud patříte mezi jedince, kteří si čas od času na App Storu stáhnou nějakou trendy hru, tak už jste dost možná hráli Words With Friends. Tato hra je podobná klasickému Scrabblu – získáte tedy určitá písmena, ze kterých pak musíte vytvářet slova. Čím delší, složitější a nevšednější slovo vytvoříte, tak tím pak získáte více bodů. Vyhrává ten, který získá bodů nejvíce. Zní to jako skvělá a nevinná hříčka, každopádně byste měli vědět o tom, že tato aplikace z nějakých důvodů vyžaduje přístup k vaší přesné poloze. Co si budeme nalhávat, přístup k přesné poloze potřebují prakticky pouze navigace – a Words With Friends rozhodně navigací není.

Draw Something

Další skvělou hříčkou, která je svým způsobem podobná Words With Friends, je Draw Something. I v této hře si užijete spoustu zábavy s vašimi přáteli a nutno podotknout, že si tato hra získala během pandemie koronaviru mnoho příznivců. Hra je opravdu velmi jednoduchá, zábavná a dokážete u ní strávit klidně několik hodin, a to s vašimi přáteli. Ve Draw Something tvoříte skupinu lidí a jeden maluje nějaký obrázek. Ostatní pak v časovém limitu musí uhádnout, o jaký obrázek se jedná. Platí, že čím hůř umíte kreslit, tím je to větší legrace. Draw Something však může získat přístup k vašemu telefonnímu číslu a k hovorům. Tato data pak společnost může sdílet s reklamními inzerenty.

Angry Birds

Mezi jednu z nejpopulárnějších mobilních her na světě patří bezesporu Angry Birds. V rámci této hře bojujete se svými ptáky proti prasatům. V každé úrovni máte k dispozici několik naštvaných ptáků, kterými musíte zbořit opevnění prasat. Kvůli špatnému zabezpečení pak byla tato hra zaměřena na získávání osobních dat uživatelů. Hra Angry Birds konkrétně může požadovat přístup k vaší identitě, k vašemu telefonnímu číslu, dále k historii hovorů a informacím o vašem zařízení. Rozhodně tedy zvažte případný zákaz sledování či úplnou odinstalaci hry.

My Talking Tom

Pokud máte malé děti, kteří už ovládají mobilní zařízení, tak už jste určitě narazili na hru Talking Tom. V rámci této hry máte za úkol jediné – starat se o svého kocoura. Tato hra je oblíbená jak mezi mladou generací, tak i tou starší. Dokážete u ní totiž pěkně zrelaxovat a především se jedná o legrační hru, což je vždy trefou do černého. Tato skvělá a zábavná hra však může získat přístup k vaší přesné poloze, historii nákupů, telefonnímu číslu a dalším identifikátorům. Ať už tedy tuto hru hrají vaše děti anebo přímo vy, tak rozhodně buďte na pozoru a počítejte s tím, že My Talking Tom může sbírat opravdu citlivá data.

LinkedIn

V případě, že jste někdy hledali nové zaměstnání či pouze pracovní příležitost, dost možná jste tak učinili na sociální síti LinkedIn. Vědět byste však měli o tom, že LinkedIn taktéž může žádat o přístup k mnoha různým datům. Jedná se například o osobní data uživatele, historii nákupů, přesnou polohu, kontaktní údaje a další identifikátory. LinkedIn je samozřejmě skvělou platformou pro hledání práce a rozhodně dokáže pomoci. Jestliže se přes něj rozhodnete hledat práci, tak myslete na to, abyste případně po nalezení nezapomněli aplikaci odstranit.

Uber Eats

Zatímco ještě před několika lety jsme různé služby, které nám dokáží dovést jídlo takzvaně až pod nos, obdivovali v zahraničí, tak aktuálně už jsou naštěstí k dispozici i v tuzemsku. Jedou z aplikací, které můžete pro dovezení jídla využít, je Uber Eats. Je samozřejmě víceméně jasné, že tato aplikace potřebuje přístup k vaší poloze – bez toho by ani nemohla fungovat. Nutno však podotknout, že Uber Eats může získat přístup k dalším datům, která tak úplně nepotřebuje. Kromě zmíněných polohových dat se jedná o identifikační údaje zařízení. Tato data pak aplikace sdílí se společnostmi třetí strany pro zacílení reklam.

Facebook + Instagram

Na konci našeho seznamu aplikací, u kterých byste měli zvážit odinstalaci, nesmí chybět sociální síť Facebook. Tu provozuje stejnojmenná společnost, která stojí mimo jiné také za aplikacemi Instagram, WhatsApp a Messenger. Asi nemusíme žádným způsobem připomínat, jak špatně Facebook s osobními daty uživatelů zachází. Na začátku roku jsme pak byli svědky kauzy, která se týkala nových podmínek pro používání aplikace WhatsApp. Díky těmto novým podmínkám měl Facebook v aplikaci WhatsApp získat přístup k nespočtu dalších uživatelských dat. Ať už tedy máte v telefonu nainstalovanou jakoukoliv aplikaci od Facebooku, tak věřte, že vaše osobní data rozhodně v bezpečí nejsou.

Závěr

To, k jakým datům mohou vybrané aplikace získat přístup, lze jednoduše zjistit přímo v App Storu, a to ještě před stažením. Stačí si otevřít profil aplikace, a poté sjet níže ke kategorii Ochrana soukromí v aplikaci, kde klepněte na Zobrazit podrobnosti. Co se pak týče žádostí o sledování, tak ty lze (de)aktivovat v Nastavení -> Soukromí -> Sledování.

