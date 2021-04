Vše, co jste chtěli vědět o žádostech o sledování v aplikacích z iOS 14.5

Víte, za jak dlouho můžete na vašem iPhonu kompletně posílit vaše soukromí a bezpečnost? Zhruba za nějakých 15 sekund. Prakticky každý z nás už se alespoň jednou ocitl v situaci, kdy jsme si na internetu začali prohlížet nějakou věc, například boty, auto, telefon či cokoliv jiného a zanedlouho byly veškeré reklamy zaměřené právě na vyhledávaný předmět. Nejedná se každopádně o žádné kouzlo, nýbrž o klasický marketing a reklamu. Dobrou zprávou ale je, že v rámci iOS 14.5 můžete tento mnohdy až strašidelný způsob reklam zakázat.

Jak to funguje?

Aplikace a webové stránky o vás mohou sbírat všemožná data a sledovat vaši aktivitu. Součástí těchto dat jsou například informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete, co vyhledáváte, co vás aktuálně baví, jaké jsou vaše zájmy anebo třeba kde se zrovna nacházíte. Veškerá tato data jsou v mnoha případech využívána pro reklamní účely. Apple však přišel s novou funkcí, která se stará o soukromí nás všech. Díky ní vás před sledováním musí veškeré aplikace požádat o povolení. Je tak čistě ve vašich rukách, zdali ke sledování svolíte či nikoliv.

Nutno ale podotknout, že ne ve všech případech je sledování vyloženě špatné. Některé aplikace využívají uživatelská data k vylepšování svých služeb anebo k jiným prospěšným činnostem. Pokud se tedy objeví informace o tom, že vás nějaká aplikace sleduje, tak to vždy automaticky nemusí znamenat, že je aplikace „špatná“. Pravdou je, že výše zmíněná funkce od Applu cílí pouze na sběr uživatelských dat pro cílení reklam. Aplikacím tak nemůžete vysloveně zakázat sběr naprosto všech dat. Ostatně, pokud byste chtěli zjistit, k jakým datům má nějaká aplikace přístup, tak stačí, abyste si v App Storu otevřeli její profil a sjeli níže. Zde si pak můžete zobrazit naprosto všechny kategorie a skupiny dat, se kterými aplikace pracuje.

Sociální sítě a (zne)užívání dat

Ze všech těchto dat nejvíce těží sociální sítě. Ty totiž již dávno neslouží ke spojování lidí, ale právě k prodávání reklamy. Největší problémy s důvěrou uživatelů a všeobecně se zpracováním uživatelských dat má bezesporu Facebook – a není se čemu divit. Tato společnost vlastnící největší sociální sítě na světě již několikrát uvedla, že s novou funkcí Applu nesouhlasí a nelíbí se jí. Jakožto uživatelé si nyní říkáte něco ve stylu „ať si Facebook trhne nohou“, každopádně pokud byste byli v roli zmíněné společnosti, nereagovali byste jinak. Reklama totiž tvoří sociálním sítím největší část zisků – a o čem jinem dnešní svět je, když ne o penězích.

Tato data o vás sbírá Facebook:

Pojďme se společně podívat na to, jak to vypadá například na Facebooku v případě, že si u něj zakoupíte propagaci. Při nastavení propagace si musíte zvolit, na jaké lidi chcete cílit – čím více si dáte záležet, tím více získáte potenciálních zájemců. Facebook totiž bude přesně cílit na takové uživatele, které si vyberete, a které by tedy váš produkt měl zajímat. Aby mohl nejrelevantnějším uživatelům reklamu zobrazit, tak potřebuje přesná uživatelská data. A tady narážíme na problém, tedy pokud uživatelé přestanou Facebooku udělovat souhlas ke sledování. Facebook tak nebude schopen přesně cílit reklamu, což vyústí v horší výkonnost reklam, což vyústí v méně spokojené inzerenty, kteří přestanou utrácet za reklamy. Facebook (a nespočet dalších firem) tak přijde o nemalý zisk.

Jak aplikacím (de)aktivovat žádosti o sledování

Výše jsem zmínil, že je jen a jen ve vašich rukách, zdali aplikacím vaše sledování povolíte. Pokud máte nainstalovaný iOS 14.5, tak můžete přímo v Nastavení natvrdo veškeré žádosti spravovat. Buď můžete funkci nastavit tak, aby veškeré žádosti automaticky odepírala, anebo si žádosti můžete nechávat zobrazit a sami se rozhodnout, zdali konkrétní aplikaci sledování povolíte. Pro změnu této předvolby pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 14.5 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a lokalizujte kolonku Soukromí, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Nyní v horní části displeje otevřete sekci s názvem Sledování.

Zde už můžete samotnou funkci jednoduše (de)aktivovat.

Pokud funkci přepínačem deaktivujete, tak se budou veškeré žádosti automaticky odmítat a aplikace vás nebudou moci sledovat. Pokud však funkci povolíte, tak se vám žádosti zobrazovat mohou s tím, že si můžete zvolit, zdali aplikaci sledování povolíte, či nikoliv. Jestliže funkci necháte aktivní, tak si ve výše uvedené sekci Nastavení později můžete zobrazit seznam aplikací a jednoduše u nich zpětně povolit či odepřít možnost sledování, opět pomocí přepínače. Jaké nastavení jste zvolili vy? Necháváte se některými ověřenými aplikacemi bez problémů sledovat, anebo jste žádosti o sledování kompletně zatrhli? Dejte nám to vědět do komentářů.