Odemykání iPhonu přes Apple Watch funguje skvěle, k dokonalosti mu však přeci jen něco chybí

Přestože nemám dnešní dobu roušek a respirátorů stejně jako naprostá většina z vás absolutně rád, nechci a nebudu si nalhávat, že mávnutím kouzelného proutku za pár dní skončí. Minimálně v interiérech musíme totiž s ochranou úst a nosu podle nedávného ministerstva zdravotnictví počítat i přes léto. O to víc mě proto nyní potěšila jedna z největších novinek iOS 14.5, která naučí váš iPhone X a novější odemknout se jednoduše i v případě, že máte právě ochranu úst a nosu nasazenou. Stačí k tomu “jen” mít na zápěstí Apple Watch a splnit dalších pár jednoduchých systémových požadavků. Novinku jsem samozřejmě testoval už v rámci beta testů a pokračoval jsem s tím i během včerejšího večera a celého dneška, abych mohl nyní sepsat alespoň trochu ucelený pohled na ní. Věřím totiž, že mnozí z vás vnímají tuto vychytávku stejně pozitivně jako já a že na ní budete mít i stejný názor.

Takto novinku nastavíte:

Osobně používám dlouhodobě funkci odemykání Macu přes Apple Watch a asi vás proto nepřekvapí, že jsem si v minulosti již mnohokrát říkal, proč něco podobného nefunguje i v kombinaci s iPhonem. Spolehlivost odemykání Macu přes Watch nicméně není vždy úplně stoprocentní a bez vepsání hesla na klávesnici počítače se čas od času zkrátka neobejdete. O to víc mě potěšilo, že odemykání iPhonu s Face ID přes Apple Watch je v tomto směru alespoň v mých očích o krok napřed. Telefon totiž roušku a vlastně cokoliv jiného, co nějakým způsobem překrývá částečně váš obličej, rozpozná prakticky vždy a po krátké neviditelné interakci s hodinkami se odemkne.

Odemčení jako takové sice trvá přes Apple Watch o poznání déle, než když otevíráte telefon “napřímo” obličejem, avšak myslím si, že za komfort, který tato novinka uživatelům poskytuje, pár setin navíc člověk zkrátka obětuje rád. Velmi kladně musím zhodnotit i to, že kromě odemčení lze iPhone přes Apple Watch i uzamknout, byť jen chvíli poté, co jej přes ně odemknete. Jasně, jedná se o úkon, který bude asi vždy rychlejší přes Power Button iPhonu, ale je zkrátka fajn, že tuto možnost Apple přidal i na Watch. Vždy je totiž lepší mít víc možností a využívat je sporadicky než mít jen jednu a pak lamentovat, že se musím vždy spolehnout jen na ní.

Jedinou výtku, kterou k novince mám, směřuji k jejímu nepropojení s Apple Pay, App Storem a potažmo aplikacemi, které využívají místo hesla autentizaci obličejem – namátkou třeba ty bankovní. Přijde mi celkem škoda, že když už se člověk do telefonu jednou s rouškou a hodinkami na ruce dostane, nakonec stejně musí roušku kvůli určitým věcem stáhnout nebo využít možnosti číselných či alfanumerických kódů. Jasně, třeba v případě Apple Pay to díky využitelnosti Apple Watch pro platby problém není, ale u na Face ID zamknutých aplikací mi to zkrátka přijde nedomyšlené. Věřím však tomu, že se Apple do budoucna rozhodne tuto vychytávku ještě více rozvinout a ta se tak díky tomu stane o poznání využitelnější, než je tomu nyní. Přeci jen, doba roušková hned tak neskončí.