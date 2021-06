Nad nasazením mini LED displejů do letošních MacBooků Pro visí i nadále otazník

Jeden velký zmatek. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nynější situace kolem displejů chystaných MacBooků Pro, jejichž odhalení je údajně v plánu už příští týden na WWDC. Zatímco ještě nedávno u nich totiž nikdo nepochyboval nad nasazením mini LED panelů, v posledních týdnech se začaly objevovat informace o tom, že toho nakonec Apple schopný nebude, jelikož má problém s výrobou stejného typu displejů i pro 12,9” iPady Pro, natož pak pro nové MacBooky. Zdroje DigiTimes nicméně dnes opět tvrdí, že bychom se MacBooků Pro s mini LED už letos dočkat měli.

Podle čerstvých informací DigiTimes z dodavatelského řetězce mají být dodavatelé Applu nakonec přeci jen schopni začít vyrábět mini LED panely pro MacBooky Pro v dostatečném množství ještě letos. Počítá se dokonce údajně už se třetím čtvrtletím letoška (tedy období červenec – září), což by sice znamenalo, že si na nové MacBooky Pro na pultech obchodů sice zřejmě pěkných pár týdnů počkáme, nicméně budou stát rozhodně za to. Z hlediska displeje totiž nabídnou de facto to nejlepší, což Apple v současnosti komerčně používá.

Nebude to však jen displej, čímž se stanou novinky velmi zajímavé. Těšit se totiž můžeme i na redesign, který by měly nyní zaoblené MacBooky “zmodernit” ostrými hranami po vzoru iPadů Pro, iPhonů 12 či nových iMaců, nebo třeba návrat portů v čele s HDMI a čtečkou SD karet. Apple má navíc počítat i s nasazením upgradované verze konektoru MagSafe, který se u Maců vždy těšil extrémní oblibě. Zkrátka a dobře, je na co se těšit. Snad se tedy všechna očekávání naplní a příští týden uvidíme stroje bez jakéhokoliv kompromisu.