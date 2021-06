Intel si chtěl rýpnout do Applu, střelil ale spíš sám do sebe

Počítače od Applu byly řadu let osazené procesory z dílny Intelu – Apple na ně začal přecházet zhruba před patnácti lety. V loňském roce ale cupertinská společnost po dlouhotrvajících spekulacích a dohadech oznámila, že přechází na vlastní procesory Apple Silicon. Odezva Intelu na sebe z pochopitelných důvodů nenechala dlouho čekat.Tato bitva je ale ke smůle Intelu tak trochu jednostranná a nevyrovnaná, a Intel si navíc svým posledním útokem na Apple střelil tak trochu gól do vlastní brány.

Intel začal na Apple útočit již počátkem letošního roku. Apple byl například Intelem označen za „lifestylovou značku“, a Intel také vydal hned několik reklam, ve kterých zdůrazňoval rozdíly mezi PC a Macem – v podstatě se jednalo jen o zmínění dotykových displejů nebo hraní her, které již operační systém macOS nepodporuje. Pro další ze svých reklam zase Intel pro změnu najal herce Justina Longa, který v původní kampani Get a Mac ztělesňoval mladistvé a inovativní Macy, ale letos se naopak novým Macům v reklamě vysmíval. V dubnu se zase objevila tak trochu bizraní reklama, ve které si zahrál MacBook Pro, který tento procesor nevyužívá. Přestože se útoky Intelu vůči Applu nesetkávají s příliš nadšeným přijetím, firma v nich ani nadále neustává.

Zdroj: Intel graf procesor vykon

Tentokrát pro změnu vytasila snímky, ve kterých chce ukázat, že počítače s operačním systémem Windows 10 jsou lepší herní platformou než Macy, což je ovšem fakt, který nijak nepopírá ani samotná společnost Apple. Ryan Shrout z Intelu nedávno promluvil o výkonu nových procesorů série H 11. generace, a při této příležitosti si neodpustil také řádné rýpnutí do Applu. Shrout uvedl, že je to právě „nedostatečný herní výkon Maců“, co činí komponenty od Intelu „nadřazenými“. Onou samotnou střelou Intelu do vlastní brány je ale již zmíněný snímek s grafem – Intel zde totiž poukazuje na výkon MacBooku Pro, osazeného procesorem Intel Core i9 9980HK a srovnává jej s výkonem procesoru Intel Core i4 11400Z. Intel chtěl tímto grafem poukázat na to, že Mac má slabší herní výkon než PC – problém je ale v tom, že graf de facto zkrátka jen poukazuje na fakt, že starší procesor od Intelu je po stránce výkonu horší než nejnovější kousek.