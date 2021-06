Jak se bude jmenovat letošní macOS 12? Nejpravděpodobnější jsou tyto 2 názvy

Zatímco v minulosti pojmenovával Apple své počítačové operační systémy po kočkovitých šelmách, v posledních letech vsází jen a pouze na zeměpisné názvy. Na Macích se tak už vystřídala Sierra, Mojave, Catalina či nynější Big Sur. A ani letos by tomu nemělo být podle čerstvě obnovených ochranných známek jinak.

V zeměpisných ochranných známkách zapátrali reportéři 9to5mac v domnění, že se jim možná podaří najít jméno pro macOS 12 s předstihem. A jak se zdá, to se jim pravděpodobně povedlo. Apple totiž na rozdíl od předešlých let obnovil jen velmi málo ochranných známek na zeměpisné názvy, které se zdají být použitelné právě pro letošní macOS. Obnoveny byly konkrétně jen dvě známky a to “Monterey” a “Mammoth”. Jako pravděpodobnější se pak jeví první zmíněná varianta a to jednoduše proto, že Apple v minulosti s předstihem odhaloval názvy svých chystaných systémů přes zdánlivě nenápadné prvky v jeho prezentacích. Odhalen byl takto v minulosti třeba i Big Sur, který se blýskl na snímcích v prezentaci z roku 2015. A právě Monterey bylo odhaleno naprosto stejným stylem a co víc – i v naprosto stejném roce. Má-li si tedy v současnosti na něco smysl vsadit, je to právě macOS 12 Monterey.

Monterey je konkrétně poloostrovem ležícím na západním pobřeží USA, konkrétně pak (překvapivě) v Kalifornii. Turisticky nejoblíbenější je na něm pobřeží, které je označováno za jedno z nejhezčích, které vůbec USA nabízí. Poměrně zajímavé je pak to, že je pobřeží Monterey vyhledáváno třeba i milovníky velryb, které jsou z něj skvěle sledovatelné. Na své si přijdou i fanoušci menších mořských živočichů – Monterey totiž skrývá stejnojmenné městečko, ve kterém leží jedno z nejznámějších mořských akvárií světa.