iPadOS 15: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již na příští pondělí má Apple naplánovanou úvodní Keynote své vývojářské konference WWDC, na které světu představí řadu novinek chystaných na následujících týdne či měsíce. Chybět mezi nimi nebude ani nová verze tabletového operačního systému iPadOS, kterou Apple nahradí na podzim aktuální iPadOS 14. Co vše tedy již nyní o iPadOS 15 víme a co vše od něj ještě očekáváme?

Pokud se vám zdálo, že toho víme včera o iOS 15 extrémně málo, pak vězte, že v případě iPadOS 15 je situace ještě horší. Informací o nové generace operačního systému pro iPady je totiž extrémně málo, kvůli čemuž tak bude příští týden asi poměrně velkým překvapením.

O iPadOS 15 víme v současnosti z dosavadních úniků prakticky jen dvě věci. Tou první je podpora přehrávání dvou zvukových stop současně, čímž by se měly iPady solidně přiblížit klasickým počítačům, a tou druhou pak možnost na jejich plochu umisťovat widgety stejným způsobem, jako je tomu nyní u iPhonů. To jinými slovy znamená, že už nebudeme limitováni jen bočním panelem, do kterého šlo widgety připínat, ale otevře se nám celá plocha, která bude jednak díky nové možnosti lépe přizpůsobitelná a jednak díky možnostem widgetů i zajímavěji využitelná. Widgety aplikací totiž umožňují například rychlý přístup k některým jejich funkcím ukrytých uvnitř, které tak bude nyní mnohem snadnější zaktivovat. Pro milovníky tohoto prvku tedy bude iPadOS zřejmě splněným snem.

Dá se očekávat, že nová verze operačního systému pro iPady rovněž okopíruje spoustu prvků od iOS 15. To jinými slovy znamená, že pokud se v iOS objeví přepracované ovládací centrum podobné tomu z macOS Big Sur, což se obecně očekává, dorazí stejný nebo minimálně velmi podobný prvek i do iPadOS 15. Totéž v bledě modrém pak platí třeba i o možnostech nastavení Dark Mode, který je rovněž součástí iPadOS a který by si i na něm zasloužil solidní upgrade.

Je otázkou, zda Apple v iPadOS 15 vyslyší nářky zejména profesionálních uživatelů a systém se rozhodně v některých prvcích ještě více přiblížit systému macOS. Na mysli máme zejména jeho celkovou otevřenost a zjednodušení některých úkonů, které jsou právě kvůli jeho nynější uzavřenosti poměrně tvrdým oříškem na překonání. Skvělé by bylo třeba i navýšení limitu vytížení RAM paměti u nové generace iPadů Pro. Ty totiž v současnosti umožňují aplikacím využít maximálně 5 GB a to i v konfiguracích, které jsou osazeny 16 GB RAM a je tedy naprosto jasné, že je aplikace vytěžují zhruba jen ze třetiny.

Apple může mít samozřejmě v případě iPadOS 15 v rukávu i daleko zajímavější věci, které mu pomohou využít nové iPady Pro s M1 na maximum. Leakeři nicméně tvrdí, že nás žádná revoluce a vlastně ani pořádná evoluce nečeká. Příští týden tedy určitě nemějte přehnaná očekávání.