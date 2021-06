Hra Up Spell bývalého designéra Applu je kopií interního testovacího nástroje pro iPod touch

Ken Kocienda, dlouholetý designér Applu a vynálezce virtuální klávesnice pro iPhone, vydal v říjnu loňského roku svou první vlastní samostatnou aplikaci. Aplikace s názvem Up Spell je vysoce návyková a zároveň neuvěřitelně jednoduchá – někteří ji popisují jako zrychlenou sólovou verzi populární hry Scrabble. Youtuber s přezdívkou DankPods nedávno v jednom ze svých videí předvedl několik prototypů iPodu Touch, a zajímavé je, že jedna z interních Apple aplikací, které se na jednom z předvedených iPodů objevily, se v mnoha směrech velmi podobala Kociendově novince.

Kociendova pozice v Applu mu kromě jiného zaručovala také poměrně velkou volnost, co se týče kreativity při vývoji a testování nových produktů. Jednou z interních aplikací Applu, která se objevila na prototypu čtvrté generace iPodu Touch, byla hra s názvem Onword. Jejím účelem bylo otestovat novou herní službu Game Center od Applu, a její uživatelské rozhraní se v mnohém podobá rozhraní Kociendova nového herního titulu, což svědčí o tom, že je to právě Kocienda, kdo stojí za aplikací Onword.

Pokud se navíc podíváte na web iPhone Wiki a vyhledáte na něm výraz Onword, můžete snadno dohledat, že se jedná o hru, která byla Kociendou vyvinuta coby interní nástroj k testování Game Center. To, že jsou v Applu vyvíjeny aplikace pro interní účely testování, není samo o osobě ničím překvapivým – například na iPodu touch čtvrté generace, který zmiňujeme výše, se nacházela také hra s názvem TouchFighter, jejímž účelem bylo testování schopností akcelerometru iOS zařízení ve hrách, někteří příznivci Applu si vzpomenou jistě také na aplikaci Switchboard, která rovněž sloužila k účelům testování. Hra Onward se ale vymyká právě tím, že se z původně interního testovacího nástroje postupně vyvinula samostatná plnohodnotná hra. Jedná se o velice vzácný případ, protože interní vývojářské aplikace Applu se prakticky nedostávají na veřejnost. O tom, že Up Spell skutečně vychází z Onward, prakticky není pochyb, protože obě aplikace mají opravdu téměř totožné uživatelské rozhraní. Hra Up Spell je ke stažení také v české verzi iOS App Store, a jednorázově za ni zaplatíte 49 korun.

Hru Up Spell od Kena Kociendy si můžete za 49 korun stáhnout zde.