Bezdotykové ovládání Apple Watch by mohlo posloužit i pro chystané chytré brýle

Když Apple nedávno představil funkci AssistiveTouch pro své Apple Watch, vyvolal tím nadšení v řadách laické i odborné veřejnosti. Funkce AssistiveTouch je součástí široké palety nástrojů zpřístupnění, které mají uživatelům s handicapy všeho druhu usnadnit používání jejich Apple produktů. Funkce zpřístupnění ale často využívají i ti, kteří žádný handicap nemají. Analytik Neil Cybart ze společnosti AboveAvalon se ale domnívá, že podpora AssistiveTouch u Apple Watch má minimálně ještě jednu možnost využití.

Cybart je podle svých vlastních slov přesvědčen, že funkce AssistiveTouch má u Apple Watch v budoucnu posloužit také k ovládání dosud nevydaných Apple Glasses. Když Apple představil AssistiveTouch pro své Apple Watch, řadu lidí překvapilo, že se namísto ukázky z procesu vývoje a výzkumu dočkali prakticky hotového produktu – technologie, která je již připravena ke svému používání. AssistiveTouch na chytrých jablečných hodinkách funguje díky různým technologiím a senzorům, jako je gyroskop nebo akcelerometr, a umožňuje uživatelům ovládat jejich Apple Watch prakticky bezdotykově, za pomoci gest a pohybů ruky a zápěstí. Tato technologie je ale podle Cybarta využitelná také pro účely ovládání brýlí pro rozšířenou realitu.

Cybart v této souvislosti dále uvedl, že Apple má na poli nositelné elektroniky čtyř- až pětiletý technologický náskok, a jako příklad toho, že je Apple mnoha směrech hodně napřed, uvedl citát Steva Jobse, který při představování prvního iPhonu prohlásil, že nový jablečný smartphone je „doslova pět let napřed oproti jakémukoliv mobilnímu telefonu“. Podle Cybarta je technologický náskok společnosti Apple na poli nositelné elektroniky patrný zejména ve třech směrech – vlastní procesory, technologie a senzory, vývoj produktu, při kterém záleží na designu, a při kterém se zohledňuje uživatelský komfort, a rozsáhlý ekosystém zařízení, softwaru i služeb. Brýle pro rozšířenou realitu považuje Cybart za užitečné a pohodlné zařízení pro zobrazování informací, ale ovládání těchto brýlí za pomoci dotykového zařízení podle Cyberta již tolik pohodlné není. „Je to tentýž problém, který Steve Jobs popsal ohledně dotykových obrazovek počítačů – na první pohled to dává smysl, po čase se to ale stává zvláštním a únavným,“ píše Cybert ve své zprávě.