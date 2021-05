Apple představil bezdotykové ovládání Apple Watch

Že Apple myslí nejen na své zdravé uživatele, ale i na ty tělesně postižené není již dlouhé roky žádným tajemstvím. Skvělým důkazem je ostatně velmi propracovaná sekce Zpřístupnění v nastavení každého zařízení, která pomáhá produkty nastavit tak, aby byly co nejlépe ovladatelné takřka pro kohokoliv – tedy i pro osoby se zdravotními hendikepy. Pár velmi užitečných novinek pro Zpřístupnění oznámil nyní Apple i přes svou tiskovou zprávu s tím, že se jich v systémech dočkáme již velmi brzy.

Suverénně tou nejzajímavější novinkou je přidání AssistiveTouch pro Apple Watch, která umožní hodinky ovládat de facto bez toho, aniž byste se museli dotýkat jejich displeje. Ovládání přes AssistiveTouch bude založeno na snímání pohybových senzorů ve formě gyroskopu a akcelerometru v kombinaci s optickým senzorem srdečního tepu a strojovým učením a bude tedy fungovat na základě snímání pohybů svalů a šlach na ruce. To jinými slovy znamená, že k ovládání Apple Watch budou nově využitelná i gesta typu sevřená pěst, špetka a tak podobně. Uživatelé s problémy s končetinami tedy budou mít ovládání Apple Watch již brzy snadnější. Jak bude novinka fungovat se můžete podívat na videu u Applu zde.

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Vstoupit do galerie

Další skvělou vychytuvkou, která zaručeně potěší, je přidání podpory zařízení pro sledování očí do systému iPadOS. Uživatelé, kteří jsou například ochrnutí, tedy budou moci ke komunikaci se svým okolím konečně velmi jednoduše využívat i iPady, ke kterým bude stačit připojit MFi příslušenství právě ve formě sledování očí, které následně systém umožní ovládat. Počítá se rovněž s výrazným vylepšením VoiceOveru, který by měl být nově mnohem podrobnější při popisech obrázků, dat z tabulek, lidí a tak podobně. Dočkat bychom se měli třeba i možnosti nechat si popsat pozici osoby či předmětu na obrázku, což nyní k dispozici není.

Poslední větší novinkou Zpřístupnění je plánované brzké přidání podpory MFi obousměrných sluchadel, které umožňují svým nositelům například vyřizovat telefonní či FaceTime hovory bez toho, aby museli vzít telefon. MFi modely těchto sluchadel mají být dle slov Applu dostupné později v tomto roce. Pozitivní je pak to, že je půjde snadno nastavit oskenováním audiografů do telefonu – i podpora této vychytávky totiž do iOS míří. Stejně jako ve všech předešlých případech však bohužel není jasné, kdy přesně. Apple totiž termín charakterizoval jen jako “již brzy”, což může znamenat nová verze iOS 14, nebo až iOS 15 a podzim.