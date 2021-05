Recenze MagSafe nabíječky JoyRoom JR-A28: Povedená a levná alternativa originálu

Při příležitosti představení iPhonu 12 jsme se dočkali zajímavé novinky s názvem MagSafe. Apple totiž do zad „dvanáctek“ přidal magnety, které je nově možné použít ke snadnému upnutí krytů, a především tedy k bezdrátovému nabíjení. Tato novinka má navíc zajistit bezpečnější napájení, kdy na základě aktuálních podmínek upravuje svůj výkon, a zároveň má být podstatně rychlejší. Konkrétně totiž nabízí až 15W výkon (u iPhonu 12 mini 12 W), zatímco při použití standardních Qi nabíječek se dostaneme jen na 7,5 W. V dnešní recenzi si každopádně posvítíme na povedenou alternativu k originální MagSafe nabíječce, a to na JoyRoom JR-A28.

Krátce o MagSafe

Jak jsme již zmínili výše, nabíječka MagSafe se s iPhonem okamžitě propojí prostřednictvím silných magnetů. Díky tomu opadá problém, který jsem několikrát zaznamenal při použití klasické Qi nabíječky, tedy nutnost najít přesně to správné místo, ve kterém se telefon začne napájet. Zde to funguje jinak. Magnety totiž zajistí, že MagSafe dopadne vždy s precizní přesností na potřebné místo. Tato novinka je každopádně kompatibilní i se staršími telefony. Jedinou podmínkou je kompatibilita se standardem Qi. Využít ji takzvaně na 100 % ale můžeme až při použití zmiňovaného iPhonu 12, případně 12 Pro, a to kvůli upevnění magnetů a až 15W nabíjení.

Oficiální specifikace

Po stránce výkonu se tento kousek oproti originálu vůbec neliší. Taktéž totiž nabízí maximální možný výkon, tedy 15W bezdrátové rychlonabíjení. Samozřejmě v tomto směru také záleží na aktuálních podmínkách a použitém adaptéru, který je pro dosažení takovéhoto výkonu naprosto klíčový. JoyRoom JR-A28 pak váží kolem 31 gramů, zatímco váha originálu je téměř třikrát větší a činí 80 gramů. Co se týče materiálu, výrobce vsadil na lehčí plast, díky čemuž také dokázal zredukovat onu hmotnost. Průměr nabíječky pak činí 60 milimetrů a tloušťka 6 milimetrů.

Balení

Na první pohled můžeme ihned vidět, že balení od JoyRoom JR-A28 je o něco větší než v případě originální MagSafe nabíječky. Jak je navíc u této společnosti zvykem, z jedné strany krabičky se nachází průhledný plast, skrze který okamžitě vidíme na samotnou magnetickou nabíjecí podložku. Zbytek samozřejmě doplňuje logo firmy a ty nejnutnější informace o produktu jako podporovaný výkon napájení a název. Na boční straně pak najdeme technické specifikace, o kterých jsme si už popovídali v předcházejícím odstavci.

Zpracování

Z hlediska zpracování musím uznat, že jsem byl nabíječkou poměrně potěšen. Už výše jsem zmiňoval, že je produkt ve srovnání s originálem o dost lehčí, čehož výrobce dokázal díky použití lehčích plastů. Navzdory tomu ale JoyRoom nepůsobí lacině či tuctově, nýbrž naopak mám pocit, že jde o kvalitní kousek. Co se týče designu, tak tady nemám asi ani co vytknout. Nabíječka je kompletně bílá a působí jednoduše a minimalisticky.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vlastní zkušenost

Fotogalerie JoyRoom MagSafe nabijecka4 JoyRoom MagSafe nabijecka2 JoyRoom MagSafe nabijecka1 JoyRoom MagSafe nabijecka3 Vstoupit do galerie

Pojďme se konečně podívat na funkčnost samotné nabíječky. Produkt naštěstí funguje přesně tak, jak slibuje samotný výrobce. Jak již několikrát bylo zmíněno, nějaká odlišnost od originálu je skutečně pouze minimální. Nabíječku jsem otestoval v kombinaci s iPhonem 12 mini, který bohužel nedokáže využít maximální potenciál. Přesto ale nabíjení probíhalo bezproblémově bez jakýchkoliv komplikací. Zařízení se nikterak nepřehřívalo a vše tedy běželo bezchybně. Co se poté týče času nabíjení, tak zhruba z 5 % na 80 % jsem se dokázal dostat za něco málo přes 90 minut.

Resumé

Po zhruba měsíci pravidelného používání musím uznat, že jsem si tuto alternativní nabíječku od JoyRoom vcelku oblíbil. Tento model prostě funguje, jak má a mohu se na něj plně spolehnout, aniž bych za něj musel utratit 11 stovek. Jeho praktičnost jde navíc ruku v ruce s jednoduchým designem, kdy do sebe vše perfektně zapadá. Tento model navíc vyjde na pouhých 609 korun a k propojení se sítí samozřejmě používá USB-C kabel. Během testování byl použit 20W adaptér od Applu.

MagSafe nabíječku JoyRoom zakoupíte zde